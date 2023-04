Carlo Ancelotti despejó las dudas sobre su futuro: la frase que sorprendió a Brasil

carlo ancelotti 1.jpg

El italiano que ha ganado todos los títulos con el equipo madrileño es el gran candidato de los dirigente de la Confederación Brasileña de Fútbol para ser DT del equipo pentacampeón mundial, pero tras estas declaraciones deberán buscar otro DT.

"El club cada día me muestra mucho cariño. Estoy muy tranquilo, muy a gusto aquí", añadió Ancelotti, quien continuó afirmando: "Me siento orgulloso de todo esto. Hasta el momento ha sido una regreso exitoso al Real. Me pone feliz trabajar en Valdebebas (centro de entrenamiento del equipo) cada día".

Ancelotti no quiso ponerle una nota a la actual temporada, donde tiene muy complicado ganarle La Liga al Barcelona, pero se clasificó para la final de la Copa del Rey (ante Osasuna) y cerca de alcanzar las semifinales de la Champions League, tras ganarle la ida al Chelsea de Enzo Fernández.

"Tenemos que esperar a ver qué pasa. Hasta ahora hemos tenido éxito en algunas competiciones y menos en otras. Puede ser una temporada muy exitosa si todo sale bien o puede ser una temporada con dudas", concluyó.