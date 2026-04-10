Ander Herrera sobre Boca y los clubes de los socios en Argentina: "Aquí hay un arraigo"
El experimentado mediocampista español explicó su admiración por Boca. Destacó el inmenso valor de los clubes de barrio y su sueño antes del retiro.
El experimentado futbolista español, Ander Herrera, transita su etapa en el fútbol argentino disfrutando de cada momento con la camiseta de Boca. En una reciente entrevista, el mediocampista reflexionó sobre la pasión de los hinchas, el modelo de los clubes sociales y el enorme fanatismo que envuelve a la institución.
El análisis de los clubes de los socios y el caso Boca
Durante su diálogo con el ciclo El Boro, el exjugador del PSG y Manchester United se mostró maravillado por cómo se estructuran las instituciones deportivas en el país, muy diferente a las sociedades anónimas europeas. "Aquí hay un arraigo al club. Para empezar, aquí todos los clubes son de los socios", destacó.
En esa misma línea, detalló cómo percibe el sentido de pertenencia en las calles:
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"Toman el club como parte de la vida de cada persona".
"Los chicos arrancan a jugar desde muy pequeñitos en cualquier modalidad, se genera un vínculo de barrio".
"Parece que estás defendiendo tu barrio, tu esencia".
Puntualizando sobre el club de la Ribera, el mediocampista agregó: "Paseas por La Boca y ves que es un barrio totalmente arraigado a los colores. Y dices: '¿Cómo un club de este barrio puede ser tan mundialmente conocido?'".
IMPORTANTE: Con una inopinada decisión de Javier Milei, un feriado coincidirá con el debut de Argentina en el Mundial 2026
Una pasión por Boca desde la infancia y su último gran sueño
El jugador de 36 años reveló que su amor por el Xeneize lo acompaña desde hace décadas. Para graficarlo, recordó una anécdota muy especial de su infancia en España: "Después del triunfo contra Real Madrid recuerdo haber ido al colegio con la camiseta de Boca".
Además, dejó en claro cuáles son sus prioridades en la recta final de su extensa carrera profesional:
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La elección: "Respeto al futbolista que prioriza lo económico, pero yo prioricé la pasión".
La localía: "Cada partido en La Bombonera es algo difícil de explicar".
La meta: "El sueño que me queda es salir campeón con Boca".
Elogios para una joven promesa de Boca
Para cerrar la entrevista, Ander Herrera se deshizo en elogios hacia uno de sus actuales compañeros de plantel, resaltando el incansable valor de las divisiones inferiores nacionales. "Tenemos un futbolista en Boca que se llama Tomás Aranda que me gusta mucho. No te voy a decir que va a ser Riquelme, pero aquí en Argentina todavía tenemos esos futbolistas de potrero", concluyó el español.
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