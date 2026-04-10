Ander Herrera sobre Boca y los clubes de los socios en Argentina: "Aquí hay un arraigo"

Una pasión por Boca desde la infancia y su último gran sueño

El jugador de 36 años reveló que su amor por el Xeneize lo acompaña desde hace décadas. Para graficarlo, recordó una anécdota muy especial de su infancia en España: "Después del triunfo contra Real Madrid recuerdo haber ido al colegio con la camiseta de Boca".

Además, dejó en claro cuáles son sus prioridades en la recta final de su extensa carrera profesional:

La elección: "Respeto al futbolista que prioriza lo económico, pero yo prioricé la pasión".

La localía: "Cada partido en La Bombonera es algo difícil de explicar".

La meta: "El sueño que me queda es salir campeón con Boca".

Elogios para una joven promesa de Boca

Para cerrar la entrevista, Ander Herrera se deshizo en elogios hacia uno de sus actuales compañeros de plantel, resaltando el incansable valor de las divisiones inferiores nacionales. "Tenemos un futbolista en Boca que se llama Tomás Aranda que me gusta mucho. No te voy a decir que va a ser Riquelme, pero aquí en Argentina todavía tenemos esos futbolistas de potrero", concluyó el español.