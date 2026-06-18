Ander Herrera no descarta dirigir Boca en el futuro: "Me voy a formar para estar preparado"

Respecto de su salida, dejó en claro que no hubo conflictos con la institución ni con el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena: “La salida fue fácil. Cada cuerpo técnico tiene sus prioridades. Lo que dejé claro al club es que en ningún caso conmigo iba a haber problemas”, aseguró. Finalmente, volvió a remarcar el cariño que construyó durante su paso por el fútbol argentino: “Boca deja de tener a un jugador pero tendrá a un hincha de por vida”.

Los números de Ander Herrera en Boca

Herrera llegó a Boca a principios de 2025 en condición de libre tras su paso por Europa. Durante su estadía disputó 29 partidos oficiales, convirtió un gol, recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad. Más allá de no haber conseguido títulos, el experimentado mediocampista se ganó el reconocimiento de los hinchas y cerró su etapa en el club dejando la puerta abierta para un posible regreso en el futuro.