Ander Herrera no descarta dirigir Boca en el futuro: "Me voy a formar para estar preparado"
Tras rescindir su contrato con Boca, Ander Herrera habló sobre la posibilidad de ser entrenador del club y dejó abierta la puerta a un regreso.
Ander Herrera volvió al Predio de Boca para despedirse de sus excompañeros y aprovechó la ocasión para hablar sobre su futuro. El español, que recientemente rescindió su contrato con el club, aseguró que le gustaría ser entrenador y no descartó regresar algún día al Xeneize en otro rol.
Luego de poner fin a su ciclo como futbolista, el español se refirió por primera vez a la posibilidad de convertirse en director técnico del club en un futuro: “Le tengo tanto respeto a Boca y a la historia de este club, que siento que hay que formarse muy bien y estar preparado realmente para dirigir este club”, expresó el mediocampista de 36 años durante una charla con la prensa en el Predio de Ezeiza.
Por otro lado explicó que todavía no tiene definido si continuará jugando, pero reconoció que la dirección técnica es una posibilidad que lo seduce. “Yo me voy a formar, no sé si voy a seguir jugando un poco más”, sostuvo. Además, agregó: “Me gusta dirigir pero Boca son palabras mayores”. En la misma línea, dejó abierta la puerta para un eventual regreso: “Ojalá algún día esté preparado para volver al club en otro rol”.
Herrera también habló sobre su vínculo con Juan Román Riquelme y explicó que todavía no tuvo una despedida formal con el presidente del club: “Tiene mucho que hacer. Es el presidente del club más grande del mundo”, afirmó. Y añadió: “Boca demanda tiempo. Seguro antes de volver a España nos encontremos”.
Respecto de su salida, dejó en claro que no hubo conflictos con la institución ni con el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena: “La salida fue fácil. Cada cuerpo técnico tiene sus prioridades. Lo que dejé claro al club es que en ningún caso conmigo iba a haber problemas”, aseguró. Finalmente, volvió a remarcar el cariño que construyó durante su paso por el fútbol argentino: “Boca deja de tener a un jugador pero tendrá a un hincha de por vida”.
Los números de Ander Herrera en Boca
Herrera llegó a Boca a principios de 2025 en condición de libre tras su paso por Europa. Durante su estadía disputó 29 partidos oficiales, convirtió un gol, recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad. Más allá de no haber conseguido títulos, el experimentado mediocampista se ganó el reconocimiento de los hinchas y cerró su etapa en el club dejando la puerta abierta para un posible regreso en el futuro.
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