Al espera de la mediación, Andrés Ibarra aseguró que quiere "votar el domingo"

Ibarra insistió en que hubo "un movimiento de 13 mil y pico de socios que habían sido hechos en los últimos tres meses de cierre de padrón", y argumentó: "La jueza cuando ve esto, manda un peritaje y determinó con exactitud que había muchos casos se hicieron socios adherentes y a las horas pasaron a ser socios activos”.

En este marco, el candidato opositor apuntó contra Riquelme, y expresó: “El primero que no quería que haya elecciones en Boca fue Riquelme. Nosotros queremos votar el domingo, que quede bien claro. Hay una audiencia de conciliación y esperamos que Boca traiga la solución a todas estas anomalías de 13 mil socios irregulares”.

“El comentario de Riquelme sobre la privatización es una absoluta mentira. Nosotros de ninguna manera queremos privatizar. Y además no podemos”, afirmó Ibarra sobre la denuncia que hizo el ex futbolista el martes durante una conferencia de prensa.

El ex funcionario nacional también desmintió la historia del 9 de Qatar, más allá de que fue ratificada por el propio Macri. “La mentira que dijo sobre el presidente, mi compañero de fórmula, acerca del tema de Qatar. Absolutamente falaz. ¿Cómo le va a pedir eso? Es una cuestión de sentido común. Hay una negociación donde Qatar como sponsor ofrecía el doble y un pedido que le trasladó para decirle ‘por qué no te fijas’. Era una decisión del técnico que podría ponerlo o no ponerlo. Pero era parte de una negociación con el sponsor”, argumentó.