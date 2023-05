Explosivas declaraciones de Andrés Ibarra contra la gestión de Riquelme en Boca

https://twitter.com/andreshibarra/status/1653947032157970433 Triunfazo en Chile. ¡Vamos Boca!



Y agregó: "Boca es un club que económicamente va para abajo. Tengo miedo de que con cuatro años más nos lleven a lo que le pasó a Independiente con Moyano”. En ese tono, separó al ídolo entre jugador y dirigente: "Habla con una soberbia por encima de todos y por encima de Boca. El club necesita estar por encima de todos nosotros”.

"Durante la presidencia de Mauricio Macri ganamos cuatro Copas Libertadores, dos Intercontinentales y pusimos al club arriba de todo en el ranking FIFA. Él se benefició de todo eso. Decir esto es no reconocer lo que Boca le dio a él. No tiene nada que ver con la política, porque lo que se hizo en esa época fue llevar al club a ese lugar, que es lo que pretendemos hacer a partir de diciembre, ganando las elecciones", disparó Ibarra.

Asimismo, le apuntó al sponsor que, desde hace un tiempo, el Xeneize no lleva en la camiseta y pierde una fuente de ingresos: "No tenemos sponsor en la camiseta, el resultado económico ha caído estrepitosamente, dejaron libres a jugadores que significaron pérdidas de 35 millones de dólares de patrimonio”.

Además, habló de las declaraciones de Román tras la victoria a Racing en dónde se lo vio metido de lleno en la política: “Él no habla cuando tiene que explicarnos qué pasa con los filtros, por qué la gente del interior no puede venir a ver a Boca, por qué los que tienen 10 partidos, en lugar de 14 o 16 partidos no puede verlo nunca más, o qué pasa con el estadio. Habla solo en ciertos momentos. Eso no es un dirigente que le tiene que mostrar al socio con transparencia lo que pasa con la gestión”.