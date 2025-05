Ángel Correa no le cierra la puerta a River: "Es un grandísimo club"

El rosarino, que mantiene una relación cercana con varios jugadores del actual plantel, también elogió al técnico: “Gallardo es un grandísimo entrenador, y conozco a varios de los chicos que están en el plantel, no te puedo decir porque no sé qué va a pasar”. No obstante, dejó en claro que no hubo contacto formal: “No hablé con Gallardo, así que no sé si es cierto el rumor porque a mí no me informó nadie”.

¿Hay chances reales de que vuelva al país?

Más allá del entusiasmo de los hinchas de River, Correa aclaró que no tiene un preacuerdo con ningún equipo y que sigue teniendo contrato vigente con el Atlético de Madrid. Además, reveló que el club español ya le manifestó su intención de renovarle: “Me dijeron que me quieren renovar y el Cholo está contento con mi trabajo”. Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro continúa, y Tigres de México aparece como otro posible destino para el argentino, que ya estuvo en la mira del fútbol mexicano en mercados anteriores.

Los números de Ángel Correa en el Atlético de Madrid

Desde su llegada al conjunto “Colchonero” en 2014, Correa ha sido una pieza importante en el esquema del “Cholo” Simeone. En total, disputó 457 partidos oficiales, convirtió 86 goles y dio 61 asistencias. Su debut se produjo el 22 de agosto de 2015, tras recuperarse de una cirugía cardíaca que demoró su arribo.

Además, conquistó tres títulos con el Atlético:

UEFA Europa League 2017/18

Supercopa de Europa 2018

LaLiga 2020/21, en la que fue clave con un gol en la última fecha.