Daniel Angelici reapareció y apuntó duramente contra Juan Román Riquelme: "Deja mucho que desear"

Angelici sostuvo que Boca "muy pocas veces juega bien pero viene de largos años. Hasta en la época en la que estaba yo en los últimos tiempos no jugaba bien. No ha mejorado mucho, se han ido jugadores y se ha perdido jerarquía. Uno ya pasó por esa etapa y desde afuera es un hincha más: siempre alentando, siempre queriendo ver a Boca ganar. Yo me encuentro con mucha gente en la calle que no está conforme con el manejo del club".