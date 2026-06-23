Apareció la "estatua" del Congo: el icónico hincha "Lumumba", presente en Guadalajara ante Colombia

De viral a amuleto de la Selección

La fama de "Lumumba" estalló a nivel global durante la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos. Desde entonces, los propios futbolistas del seleccionado congoleño comenzaron a considerarlo un amuleto de la buena suerte. Su influencia llegó a tal extremo que, al notar su ausencia en el repechaje clave contra Jamaica, el plantel presionó fuertemente a la dirigencia para que el icónico hincha formara parte de la delegación en la cita máxima de 2026.

Finalmente, la federación aprobó el viaje y cubrió la totalidad de sus gastos. El propio Michel utilizó sus plataformas digitales para agradecer la gestión de los jugadores y, de manera muy especial, la intervención directa del presidente de la nación, Félix Antoine Tshisekedi, quien facilitó los trámites de visado y traslado.

Tras más de diez años desarrollando este personaje, la "estatua" humana tuvo este martes su bautismo mundialista en México, aportando esa mística que solo las Copas del Mundo saben entregar.