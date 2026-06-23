Apareció la "estatua" del Congo: el icónico hincha "Lumumba", presente en Guadalajara ante Colombia
Michel Nkuka Mboladinga, famoso por quedarse inmóvil como un monumento durante los 90 minutos, se robó todas las miradas este martes por la noche.
El partido entre Colombia y la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K no solo entregó emociones dentro del campo de juego en Guadalajara, sino también en las tribunas. Este martes por la noche, los ojos del mundo se posaron sobre una figura sumamente particular que se había ausentado en el estreno ante Portugal: la "estatua".
Se trata de Michel Nkuka Mboladinga, conocido popularmente como “Lumumba”, un fanático que alcanzó notoriedad internacional por su singular y mística manera de apoyar a los "Leopardos". Apenas comenzó el encuentro, la transmisión oficial de la FIFA no dejó pasar su presencia y lo enfocó en primer plano, desatando el furor en las redes sociales.
La estatua del Congo y su ritual de la inmovilidad absoluta
A diferencia del grueso de la hinchada congoleña, caracterizada por los bailes, los cantos y el ritmo constante, Michel optó por un método silencioso y cargado de simbolismo. Su ritual consiste en permanecer completamente inmóvil sobre una estructura elevada durante todo el partido, manteniendo su brazo derecho levantado.
Esta impactante performance está inspirada directamente en el monumento a Patrice Lumumba, líder histórico de la independencia del Congo en 1960 y primer ministro tras el fin del dominio colonial belga, quien fue trágicamente asesinado en 1961. De este modo, cada vez que Michel se congela en la tribuna, no solo alienta al equipo, sino que rinde un profundo homenaje a la identidad y la memoria de su nación.
De viral a amuleto de la Selección
La fama de "Lumumba" estalló a nivel global durante la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos. Desde entonces, los propios futbolistas del seleccionado congoleño comenzaron a considerarlo un amuleto de la buena suerte. Su influencia llegó a tal extremo que, al notar su ausencia en el repechaje clave contra Jamaica, el plantel presionó fuertemente a la dirigencia para que el icónico hincha formara parte de la delegación en la cita máxima de 2026.
Finalmente, la federación aprobó el viaje y cubrió la totalidad de sus gastos. El propio Michel utilizó sus plataformas digitales para agradecer la gestión de los jugadores y, de manera muy especial, la intervención directa del presidente de la nación, Félix Antoine Tshisekedi, quien facilitó los trámites de visado y traslado.
Tras más de diez años desarrollando este personaje, la "estatua" humana tuvo este martes su bautismo mundialista en México, aportando esa mística que solo las Copas del Mundo saben entregar.
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