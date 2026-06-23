Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Colombia vs. RD Congo
Dos de las señales que pasan varios partidos del Mundial 2026 no darán el encuentro Colombia vs. RD Congo. Dónde verlo.
El Estadio de Guadalajara es el escenario de un duelo clave y de realidades apasionantes por la segunda fecha del Grupo K. Colombia y la República Democrática del Congo se verán las caras en un partido que adquirió una trascendencia enorme para la zona, donde el vencedor armará las valijas directamente hacia la próxima instancia de la Copa del Mundo.
El partido se juega desde las 23 horas del martes en la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
Los antecedentes en las citas mundialistas exponen una enorme brecha de experiencia entre ambos planteles. La historia favorece de punta a punta al combinado sudamericano, que registra múltiples participaciones desde su debut en Chile 1962 y ostenta los cuartos de final en Brasil 2014 como su techo histórico.
Por el lado de los "Leopardos", la realidad es completamente distinta. El seleccionado africano solo registraba una única experiencia en la máxima competencia, ocurrida en Alemania 1974 cuando todavía competían bajo el nombre de Zaire. Ahora, más de cinco décadas después de aquella aventura, regresaron al plano internacional con la firme intención de seguir rompiendo los papeles y escribir la página más gloriosa de su historia futbolística.
Cómo ver en vivo Colombia vs. RD Congo sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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