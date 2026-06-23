La historia de "Lumumba", el símbolo de Congo que llegó al Mundial 2026 por pedido de los futbolistas

La influencia de este hincha llegó a tal punto que varios integrantes del plantel impulsaron una iniciativa para que pudiera acompañar a la delegación en el Mundial 2026. Aunque no estuvo presente en el encuentro de repechaje frente a Jamaica que selló la clasificación de Congo, los jugadores insistieron para que formara parte de la experiencia mundialista. Finalmente, la federación aprobó el viaje y cubrió todos los gastos necesarios para su traslado y estadía.

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El propio protagonista confirmó la noticia en sus redes sociales y agradeció públicamente a distintas personas que colaboraron con las gestiones. Incluso destacó la intervención del presidente Félix Antoine Tshisekedi en el proceso que permitió concretar su presencia junto al equipo. Para Michel, esta oportunidad representa el reconocimiento a más de diez años desarrollando esta particular forma de animar a la selección nacional.

Quién es Patrice Lumumba, líder y referente de los congoleños

Detrás de su apodo existe además una historia profundamente ligada a la identidad congoleña. Patrice Lumumba fue uno de los principales líderes de la independencia del Congo en 1960 y se convirtió en el primer ministro del país tras el fin del dominio colonial belga. Su trayectoria política terminó de manera trágica cuando fue secuestrado y asesinado en 1961 en medio de una compleja crisis interna e internacional.

Embed WATCH: A DRC supporter stands in tribute to Patrice Lumumba for 90 minutes, till the end of the game.#UBCAFCON25 #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/CZ9xsyIhFI — UBC UGANDA (@ubctvuganda) December 30, 2025

Pese a los intentos por borrar su legado, continúa siendo una figura central para millones de congoleños. Por eso, cada vez que Michel Nkuka Mboladinga adopta la famosa postura en las tribunas, no solo alienta a su selección, sino que también mantiene viva la memoria de uno de los grandes héroes nacionales de su país.