Suspendieron a dos tenistas argentinas por un escándalo de apuestas deportivas

Escándalo en el tenis por apuestas deportivas

Embed 2 tenistas argentinas fueron suspendidas:Melina Ferrero y Sofia Luini, ambas de 31 años, han sido suspendidas por tres y siete años respectivamente. Ambos casos fueron resueltos por la Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO) independiente, Diana Tesic. — Danny Miche (@dannymiche) August 6, 2024

Ferrero, ex N°731 del ranking mundial WTA en 2015, "no respondió a los 12 cargos de la ITIA relacionados con tres partidos en 2017 y 2018, que incluían facilitar apuestas, manipular aspectos de los partidos de tenis, aceptar dinero por no hacer su mejor esfuerzo y no informar sobre los enfoques corruptos", informó en su comunicado la ITIA.

Por otro lado, Luini (ex N°492 en 2014), "impugnó los 24 cargos de la ITIA, relacionados con seis partidos en 2017 y 2018. Los cargos incluían facilitar apuestas, inventar aspectos de los partidos de tenis, aceptar dinero por hacer menos de lo que se podía y no informar sobre enfoques corruptos", expresó el ente.

Estos casos están vinculados directamente con un caso penal de arreglo de partidos en Bélgica, cuyo líder Grigor Sargsyan fue sentenciado a cinco años de prisión en junio de 2023 luego de una colaboración entre la ITIA y las autoridades belgas.

La suspensión tanto de Luini como de Ferrero comenzó a correr el 23 de julio de 2024 y tienen prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional. La suspensión de la primera va hasta el 22 de julio de 2031 mientras que la de la segunda será hasta el 22 de julio de 2027.