El picante posteo de Juan Sebastián Verón tras el pasillo sin aplausos de Boca a Estudiantes

La referencia remite a lo ocurrido en noviembre pasado, cuando Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central en Arroyito y el dirigente santiagueño salió al cruce en redes sociales. En aquel momento, Toviggino publicó un tuit confirmando que el Pincha debía realizar un pasillo y apuntó directamente contra Verón: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin". Una semana después, redobló la apuesta y volvió a mencionarlo en X: "Felicitaciones Comandante !! En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error !! QUE 2026 NOS ESPERA!!".