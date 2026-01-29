El picante posteo de Juan Sebastián Verón tras el pasillo sin aplausos de Boca a Estudiantes
El presidente del Pincha aprovechó la oportunidad y utilizó las redes sociales para dejar un claro mensaje que se viralizó rápidamente.
Si bien durante toda su carrera cómo jugador siempre intentó pasar más desapercibido, Juan Sebastián Verón aparece cada vez con mayor frecuencia en el centro de la escena por sus publicaciones fuera de la cancha. Lejos de los micrófonos, el presidente e ídolo de Estudiantes utiliza sus redes sociales para expresar descargos y mensajes filosos.
Este jueves, tras la victoria 2-1 del Pincha ante Boca en el estadio UNO, la Brujita compartió en su cuenta de Instagram el video del pasillo que realizó el equipo de la Ribera en reconocimiento a los títulos obtenidos por Estudiantes la temporada pasada: la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones.
El mensaje de Verón y el cruce con Pablo Toviggino
Junto a las imágenes, Verón escribió: “¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro”. Sin mencionar nombres propios, el mensaje fue leído por muchos como un palito directo a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, con quien mantiene un fuerte cruce desde fines de 2025.
La referencia remite a lo ocurrido en noviembre pasado, cuando Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central en Arroyito y el dirigente santiagueño salió al cruce en redes sociales. En aquel momento, Toviggino publicó un tuit confirmando que el Pincha debía realizar un pasillo y apuntó directamente contra Verón: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin". Una semana después, redobló la apuesta y volvió a mencionarlo en X: "Felicitaciones Comandante !! En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error !! QUE 2026 NOS ESPERA!!".
El presidente de Estudiantes también había generado ruido meses atrás con una reacción vinculada a Santiago Ascacíbar. Luego de que el Ruso declarara "amar a Boca" en su presentación en La Bombonera, Verón dejó de seguirlo en Instagram y compartió una historia con una frase inmortalizada por Alejandro Sabella: "Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras".
La situación no pasó desapercibida en La Plata, especialmente porque tiempo atrás el propio Ascacíbar había asegurado que en Argentina solo jugaría en Estudiantes. Así, una vez más, la Brujita volvió a marcar posición, esta vez desde las redes sociales.
