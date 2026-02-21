Unión vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

El equipo de Madelón todavía mastica bronca tras el empate sin goles ante San Lorenzo, un partido donde sobró fútbol pero faltó el "punch" final. La realidad de Unión es dual: imbatible en casa, pero frágil e irregular cada vez que cruza los límites de la provincia. Esta falta de equilibrio lo mantiene, por ahora, fuera de la zona de playoffs.