Unión vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
El Tatengue y el Tiburón se ven las caras este domingo, desde las 21:30, con necesidades diferentes. Enterate acá cómo verlo y todos los detalles.
Este domingo, desde las 21:30, Santa Fe será el escenario de un choque crucial por la sexta fecha del Torneo Apertura. El Estadio 15 de Abril abrirá sus puertas para un encuentro donde los puntos queman: el "Tatengue" de Leonardo Madelón busca transformar su buen juego en resultados, mientras que el "Tiburón" intenta sacar la cabeza del agua.
El equipo de Madelón todavía mastica bronca tras el empate sin goles ante San Lorenzo, un partido donde sobró fútbol pero faltó el "punch" final. La realidad de Unión es dual: imbatible en casa, pero frágil e irregular cada vez que cruza los límites de la provincia. Esta falta de equilibrio lo mantiene, por ahora, fuera de la zona de playoffs.
Para el rojiblanco, ganar ante su gente no es una opción, es una obligación si quiere dejar de ser una promesa y convertirse en protagonista.
En Mar del Plata, el clima cambió ligeramente tras la goleada 3-0 sobre San Miguel por Copa Argentina. Ese triunfo no solo significó el pase a la siguiente ronda (donde espera River), sino que fue la primera alegría en un arranque de 2026 para el olvido.
Sin embargo, en el Apertura la situación es crítica: hundido en el penúltimo puesto del Grupo B, el conjunto portuario llega a Santa Fe con la urgencia de trasladar ese envión copero al torneo local. Para el "Tiburón", el objetivo es claro: empezar a sumar de a tres para escapar de las aguas turbulentas del fondo de la tabla.
Formaciones del encuentro
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña; Mateo Del Blanco, Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González o Guillermo Enrique, Nicolás Salazar, Joaquín Novillo, Fernando Román o Lucas Rodriguez; Esteban Rolón; Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.
Unión vs. Aldosivi: datos del partido
- Hora: 21.30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Sebastián Habib
- Estadio: 15 de Abril (Santa Fe)
