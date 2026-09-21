Portugal vs. Gales por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
El conjunto portugués comenzará la defensa del título obtenido en la última edición, mientras que los galeses regresarán a la máxima categoría del certamen.
Portugal y Gales se miden este jueves, desde las 15:45 (hora argentina), en el José Alvalade de Lisboa, por la primera fecha del Grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA.
El seleccionado portugués comenzará una nueva etapa bajo la conducción de Jorge Jesus, quien hará su debut como entrenador de la selección mayor. El técnico asumió el cargo tras la salida de Roberto Martínez y presentó una convocatoria que mantiene a buena parte de la base que disputó el Mundial 2026, entre ellos Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rúben Dias.
Gales, por su parte, no logró clasificarse a la Copa del Mundo tras caer ante Bosnia y Herzegovina por penales en el repechaje europeo. Ahora, el conjunto dirigido por Craig Bellamy afrontará su regreso a la Liga A del certamen después de haber conseguido el ascenso en la edición anterior.
El Grupo A4 se completa con Noruega y Dinamarca, que se enfrentarán este jueves en el inicio de la competencia. El seleccionado noruego viene de ser una de las revelaciones del Mundial, donde eliminó a Brasil en los octavos de final y luego cayó ante Inglaterra en cuartos.
Formaciones de Portugal vs. Gales por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. DT: Jorge Jesus.
- Gales: Danny Ward; Neco Williams, Ben Cabango, Chris Mepham, Jay Dasilva; Charlie Savage, Ethan Ampadu, Jordan James; Daniel James, Kieffer Moore y Brennan Johnson. DT: Craig Bellamy.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: José Alvalade de Lisboa.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: Disney+.
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