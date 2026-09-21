Portugal vs. Gales por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV

El seleccionado portugués comenzará una nueva etapa bajo la conducción de Jorge Jesus, quien hará su debut como entrenador de la selección mayor. El técnico asumió el cargo tras la salida de Roberto Martínez y presentó una convocatoria que mantiene a buena parte de la base que disputó el Mundial 2026, entre ellos Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rúben Dias.