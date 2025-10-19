Argentina busca la gloria eterna: sueña con conquistar el Mundial Sub 20 ante Marruecos
El equipo Diego Placente mantiene la ilusión intacta de coronarse campeón en Chile y conseguir el séptimo trofeo de la categoría.
Este domingo, a partir de las 20, la Selección Argentina saldrá al campo de juego con la ilusión de quedarse con la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos. El equipo de Diego Placente viene teniendo un rendimiento muy alto y confían en que pueden consagrarse campeones en Chile y sumar el séptimo trofeo de la categoría.
El conjunto Albiceleste llegó al partido final luego de hacer una gran fase de grupos y luego, dejó en el camino a Nigeria, México y Colombia. Por otro lado, se encuentra Marruecos, que se puede definir como la sorpresa del certamen, su pase al último partido se dio después de vencer a Corea del Sur, Estados Unidos y Francia.
El encargado de impartir justicia será el italiano Maurizio Mariani. Por otro lado, la transmisión estará a cargo de D Sports y Telefe.
Probables formaciones
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Marruecos: Abdelhakim El Mesbahi, Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Naïm Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine y Yassir Zabire. DT: Mohamed Ouahbi.
Selección Argentina jugará su octava final del Mundial Sub-20: cómo le fue en cada una
La Selección Argentina alcanzó este miércoles una nueva final del Mundial Sub-20, por lo que se ilusiona con estirar su ventaja respecto a sus paras como máximo campeón de la Copa del Mundo de la categoría.
Los dirigidos por Diego Placente se impusieron 1-0 ante Colombia y alcanzaron el partido definitivo del certamen que se lleva a cabo en Chile. El domingo, desde las 20 horas, se medirá mano a mano contra Marruecos.
Argentina ostenta el título de ser la más ganadora en la historia de la Copa Mundial de la categoría, con seis campeonatos. Su récord en finales es impresionante, habiendo disputado un total de siete (y se prepara para su octava final en la edición 2025), con un balance de seis victorias y solo una derrota.
Todas las finales del Mundial Sub-20 que disputó la Selección Argentina
- 1979 (Japón): De la mano de Maradona. Bajo la dirección de César Luis Menotti, Argentina conquistó su primer título al vencer a la Unión Soviética por 3-1. Diego fue la figura indiscutida del torneo y la final, siendo elegido el mejor jugador, mientras que Ramón Díaz fue el goleador.
- 1983 (México): La Única Derrota. Es el único traspié de la "Albiceleste" en una final de esta categoría. Cayeron 1-0 ante su clásico rival, Brasil, quedando con el subcampeonato.
- 1995 (Qatar): El Inicio de la Era Pekerman. Luego de 16 años, José Néstor Pekerman comenzó su ciclo dorado. Argentina se impuso 2-0 a Brasil con goles de Biagini y Guerrero, marcando el inicio de una hegemonía histórica.
- 1997 (Malasia): Segundo título de Pekerman: Con Juan Román Riquelme y Pablo Aimar con figuras, el equipo nacional consiguió su segundo tercer copa de la categoría tras ganarle la final a Uruguay, pero eliminar a Inglaterra y a Brasil en la previa. En ese equipo estaban Lionel Scaloni y Diego Placente.
- 2001 (Argentina): Aplastante de local, en el tercer título de Pekerman: Arrasó ese equipo nacional, que ganó los siete partidos y lo tuvo a Javier Saviola como goleador, junto a figuras de renombre como Maxi Rodríguez y Andrés D'Alessandro.
- 2005 (Países Bajos): La Consagración de la "Pulga". Una de las finales más recordadas, donde un joven Lionel Messi se erigió como la figura del torneo, anotando goles en octavos, cuartos y semi, y un doblete de penal en la final ante Nigeria (2-1), en una victoria que le dio el quinto título a Argentina.
- 2007 (Canadá): El Agüero figura. Con Sergio "Kun" Agüero como figura y goleador, el equipo dirigido por Hugo Tocalli (sucesor de Pekerman) superó a República Checa por 2-1, confirmando la racha ganadora de la generación, y logrando el último título de la categoría.
