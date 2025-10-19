Argentina busca la gloria eterna: sueña con conquistar el Mundial Sub 20 ante Marruecos

Selección argentina sub 20

Selección Argentina jugará su octava final del Mundial Sub-20: cómo le fue en cada una

La Selección Argentina alcanzó este miércoles una nueva final del Mundial Sub-20, por lo que se ilusiona con estirar su ventaja respecto a sus paras como máximo campeón de la Copa del Mundo de la categoría.

Los dirigidos por Diego Placente se impusieron 1-0 ante Colombia y alcanzaron el partido definitivo del certamen que se lleva a cabo en Chile. El domingo, desde las 20 horas, se medirá mano a mano contra Marruecos.

Argentina ostenta el título de ser la más ganadora en la historia de la Copa Mundial de la categoría, con seis campeonatos. Su récord en finales es impresionante, habiendo disputado un total de siete (y se prepara para su octava final en la edición 2025), con un balance de seis victorias y solo una derrota.

Todas las finales del Mundial Sub-20 que disputó la Selección Argentina

1979 (Japón): De la mano de Maradona. Bajo la dirección de César Luis Menotti, Argentina conquistó su primer título al vencer a la Unión Soviética por 3-1. Diego fue la figura indiscutida del torneo y la final, siendo elegido el mejor jugador, mientras que Ramón Díaz fue el goleador.

1983 (México): La Única Derrota. Es el único traspié de la "Albiceleste" en una final de esta categoría. Cayeron 1-0 ante su clásico rival, Brasil, quedando con el subcampeonato.

1995 (Qatar): El Inicio de la Era Pekerman. Luego de 16 años, José Néstor Pekerman comenzó su ciclo dorado. Argentina se impuso 2-0 a Brasil con goles de Biagini y Guerrero, marcando el inicio de una hegemonía histórica.

1997 (Malasia): Segundo título de Pekerman: Con Juan Román Riquelme y Pablo Aimar con figuras, el equipo nacional consiguió su segundo tercer copa de la categoría tras ganarle la final a Uruguay, pero eliminar a Inglaterra y a Brasil en la previa. En ese equipo estaban Lionel Scaloni y Diego Placente .

2001 (Argentina): Aplastante de local, en el tercer título de Pekerman: Arrasó ese equipo nacional, que ganó los siete partidos y lo tuvo a Javier Saviola como goleador, junto a figuras de renombre como Maxi Rodríguez y Andrés D'Alessandro.

2005 (Países Bajos): La Consagración de la "Pulga". Una de las finales más recordadas, donde un joven Lionel Messi se erigió como la figura del torneo, anotando goles en octavos, cuartos y semi, y un doblete de penal en la final ante Nigeria (2-1), en una victoria que le dio el quinto título a Argentina.

2007 (Canadá): El Agüero figura. Con Sergio "Kun" Agüero como figura y goleador, el equipo dirigido por Hugo Tocalli (sucesor de Pekerman) superó a República Checa por 2-1, confirmando la racha ganadora de la generación, y logrando el último título de la categoría.