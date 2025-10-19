Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: resultado en vivo

Estudiantes llega sexto en la Zona A con la chance de alcanzar la cima, pero bajo presión. Tras su reciente eliminación por penales ante Flamengo, el equipo de Eduardo Domínguez encadenó tres empates consecutivos (ante Newell’s, Barracas y Belgrano, todos 1-1), una racha que lo estancó y lo hizo retroceder en la tabla de clasificación a copas internacionales. El Clásico se presenta como la oportunidad perfecta para romper la sequía de victorias y recuperar el rumbo.