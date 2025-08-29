Argentina derrotó a Puerto Rico en tiempo extra y se metió en semifinales de la AmeriCup
La Selección Argentina de básquet que dirige Pablo Prigioni se impuso 82-77 en un vibrante final. Espera por Canadá o Colombia.
La Selección Argentina de Básquet jugó como un verdadero campeón defensor y en un partido de alto voltaje, superó a su par de Puerto Rico por 82 a 77 en tiempo suplementario, asegurando su pase a las semifinales de la AmeriCup.
El próximo rival del equipo de Pablo Prigioni, en busca de regresar a la esperada final, saldrá del cruce entre Canadá y Colombia.
El encuentro fue un verdadero sube y baja de emociones. Argentina transitó por grandes momentos, pero también sufrió el asedio puertorriqueño, que llegó a sacar una ventaja de 11 puntos al inicio del último cuarto (53-64).
Sin embargo, con una entrega innegociable, los dirigidos por Prigioni lograron empatar el marcador en 70 y forzar el tiempo extra. Una vez en la prórroga, la seguridad y solvencia del equipo se impusieron, permitiéndole sellar el triunfo y la clasificación.
El triunfo se cimentó en varias actuaciones individuales de alto nivel. El base cordobés José Vildoza fue uno de los principales artífices de la victoria, con una planilla de 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.
Junto a él brilló Nicolás Brussino, quien aportó su jerarquía con un doble-doble de 11 tantos y 12 rebotes. Otro pilar fundamental fue Juan Fernández, inmenso tanto en la pintura como en la larga distancia, con 18 puntos, 8 rebotes y 3 tapas.
También cumplieron roles cruciales Gonzalo Corbalán (14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) y Juan Ignacio Marcos (10 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias), completando una actuación colectiva que fue el reflejo del carácter de un equipo con ambición de seguir defendiendo su título.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario