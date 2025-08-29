Argentina derrotó a Puerto Rico en tiempo extra y se metió en semifinales de la AmeriCup

El triunfo se cimentó en varias actuaciones individuales de alto nivel. El base cordobés José Vildoza fue uno de los principales artífices de la victoria, con una planilla de 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Junto a él brilló Nicolás Brussino, quien aportó su jerarquía con un doble-doble de 11 tantos y 12 rebotes. Otro pilar fundamental fue Juan Fernández, inmenso tanto en la pintura como en la larga distancia, con 18 puntos, 8 rebotes y 3 tapas.

También cumplieron roles cruciales Gonzalo Corbalán (14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) y Juan Ignacio Marcos (10 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias), completando una actuación colectiva que fue el reflejo del carácter de un equipo con ambición de seguir defendiendo su título.