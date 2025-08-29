MinutoUno

Argentina derrotó a Puerto Rico en tiempo extra y se metió en semifinales de la AmeriCup

Deportes

La Selección Argentina de básquet que dirige Pablo Prigioni se impuso 82-77 en un vibrante final. Espera por Canadá o Colombia.

Argentina derrotó a Puerto Rico en tiempo extra y se metió en semifinales de la AmeriCup

La Selección Argentina de Básquet jugó como un verdadero campeón defensor y en un partido de alto voltaje, superó a su par de Puerto Rico por 82 a 77 en tiempo suplementario, asegurando su pase a las semifinales de la AmeriCup.

El próximo rival del equipo de Pablo Prigioni, en busca de regresar a la esperada final, saldrá del cruce entre Canadá y Colombia.

El encuentro fue un verdadero sube y baja de emociones. Argentina transitó por grandes momentos, pero también sufrió el asedio puertorriqueño, que llegó a sacar una ventaja de 11 puntos al inicio del último cuarto (53-64).

Sin embargo, con una entrega innegociable, los dirigidos por Prigioni lograron empatar el marcador en 70 y forzar el tiempo extra. Una vez en la prórroga, la seguridad y solvencia del equipo se impusieron, permitiéndole sellar el triunfo y la clasificación.

image

El triunfo se cimentó en varias actuaciones individuales de alto nivel. El base cordobés José Vildoza fue uno de los principales artífices de la victoria, con una planilla de 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Junto a él brilló Nicolás Brussino, quien aportó su jerarquía con un doble-doble de 11 tantos y 12 rebotes. Otro pilar fundamental fue Juan Fernández, inmenso tanto en la pintura como en la larga distancia, con 18 puntos, 8 rebotes y 3 tapas.

También cumplieron roles cruciales Gonzalo Corbalán (14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) y Juan Ignacio Marcos (10 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias), completando una actuación colectiva que fue el reflejo del carácter de un equipo con ambición de seguir defendiendo su título.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas