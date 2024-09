Argentina realizó su último entrenamiento y emprendió viaje hacia Colombia

Ante esta situación, el seleccionador argentino piensa en las variantes que tiene tanto en la banda izquierda ofensiva, como en el mediocampo, en caso de que no puedan estar disponibles. Asimismo, Leandro Paredes o Giovanni Lo Celso estarían en consideración del DT para reemplazar al mediocampista del Liverpool de Inglaterra, mientras que el cordobés Paulo Dybala (quien convirtió el tercer gol ante los chilenos), podría ser titular en el ataque.

Por otro lado, en la zona defensiva, el oriundo de Pujato también analiza realizar modificaciones, ya que “Los Cafeteros”, de la mano de Luis Díaz, tiene mucho poderío en la delantera. Los laterales Gonzalo Montiel (derecho) y Marcos Acuña (izquierdo) se perfilan para ser las alternativas en dichas posiciones y reemplazar a Nahuel Molina y Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi. respectivamente.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el cruce con Colombia

Scaloni explicó que no tomará algún resguardo especial a raíz del caluroso clima que esperan en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. "El horario es para los dos igual, lo digo por la comodidad del futbolista y el espectáculo. Es incómodo, no digo que tenga ventaja uno u otro. El horario no ayuda al espectáculo. El equipo que saquemos será en función de afrontar el partido de la mejor manera. El contexto del partido va a ser normal, todos quieren que dentro del campo de juego gane su equipo", analizó.

Por último, sobre la pelota parada de Colombia, uno de los puntos fuertes de Néstor Lorenzo, pero que no lastimó a Argentina en Estados Unidos, explicó: "No vamos a cambiar nuestra manera de defender, es un arma que tienen ellos y hay que tener cuidado".