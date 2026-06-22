Argentina se juega más que tres puntos ante Austria: los escenarios posibles del Grupo J

Un empate también sería un resultado valioso, aunque con un margen de incertidumbre mayor. En ese escenario, tanto Argentina como Austria llegarían a cuatro unidades y mantendrían intactas sus posibilidades de clasificación. La definición quedaría postergada para la tercera fecha, cuando la Albiceleste enfrente a Jordania. Además, seguiría dependiendo de sí misma para terminar entre los dos primeros puestos y acceder directamente a la fase eliminatoria.

La situación más incómoda sería una derrota. Si eso sucede, Austria alcanzará los seis puntos y pasará a comandar el Grupo J. Argentina permanecerá con tres unidades y tendrá la obligación de obtener un buen resultado en la última jornada para no comprometer su continuidad en el torneo. Sin embargo, incluso en ese contexto, el seleccionado argentino seguiría teniendo el control de su destino, ya que llegaría con opciones concretas de clasificarse tanto por la vía de los dos primeros lugares como a través del sistema de mejores terceros.