Argentina se juega más que tres puntos ante Austria: los escenarios posibles del Grupo J
La Albiceleste afrontará un compromiso determinante: una victoria podría acercarla a la clasificación, mientras que un empate o una derrota modificarían el panorama.
La Selección Argentina volverá a presentarse en el Mundial 2026 con la intención de dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final. Después de un estreno contundente frente a Argelia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Austria en un encuentro que puede comenzar a definir el liderazgo del Grupo J y marcar el rumbo de ambos seleccionados en la competencia.
El conjunto nacional llega fortalecido tras la goleada por 3-0 en la primera jornada. Aquella victoria tuvo como gran figura a Lionel Messi, quien convirtió los tres goles del encuentro y permitió que Argentina iniciara la defensa del título con una actuación sólida tanto en ataque como en defensa. Gracias a ese resultado, la Albiceleste quedó ubicada en lo más alto de la tabla por diferencia de gol, una ventaja que también puede resultar importante en caso de igualdad de puntos.
Del otro lado estará Austria, que también arrancó el torneo con una sonrisa. El seleccionado europeo derrotó por 3-1 a Jordania y confirmó las expectativas que lo señalaban como uno de los rivales más exigentes de la zona. Por ese motivo, el duelo aparece como una verdadera prueba para ambos equipos, que buscarán acercarse a la clasificación y, al mismo tiempo, quedarse con el primer lugar del grupo.
Qué pasa si la Selección Argentina gana, pierde o empata con Austria
Si Argentina consigue una victoria, alcanzará los seis puntos y quedará en una posición inmejorable de cara a la última fecha. Incluso podría asegurarse matemáticamente un lugar en la próxima ronda dependiendo de lo que ocurra en el encuentro entre Jordania y Argelia. Más allá de las combinaciones posibles, un triunfo dejaría al conjunto de Scaloni muy cerca de quedarse con el liderazgo de la zona y le permitiría afrontar el último compromiso con una importante tranquilidad.
Un empate también sería un resultado valioso, aunque con un margen de incertidumbre mayor. En ese escenario, tanto Argentina como Austria llegarían a cuatro unidades y mantendrían intactas sus posibilidades de clasificación. La definición quedaría postergada para la tercera fecha, cuando la Albiceleste enfrente a Jordania. Además, seguiría dependiendo de sí misma para terminar entre los dos primeros puestos y acceder directamente a la fase eliminatoria.
La situación más incómoda sería una derrota. Si eso sucede, Austria alcanzará los seis puntos y pasará a comandar el Grupo J. Argentina permanecerá con tres unidades y tendrá la obligación de obtener un buen resultado en la última jornada para no comprometer su continuidad en el torneo. Sin embargo, incluso en ese contexto, el seleccionado argentino seguiría teniendo el control de su destino, ya que llegaría con opciones concretas de clasificarse tanto por la vía de los dos primeros lugares como a través del sistema de mejores terceros.
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