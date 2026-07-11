Argentina vs. Suiza: cómo fueron los enfrentamientos a lo largo de la historia y cuáles fueron los resultados
El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en Brasil 2014, cuando la "Albiceleste" eliminó a Suiza en tiempo suplementario. Los detalles en la nota.
Argentina y Suiza juegan este sábado, desde las 22 (hora argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador del encuentro avanzará a las semifinales, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.
Será un nuevo capítulo en el historial entre ambas selecciones, que ya se enfrentaron en varias oportunidades entre partidos oficiales y amistosos. Argentina domina ampliamente los antecedentes y buscará estirar esa ventaja para dar un paso más hacia la defensa del título mundial.
Todos los resultados de Argentina vs. Suiza en la historia
Se enfrentaron en siete oportunidades a lo largo de la historia, con un saldo ampliamente favorable para la "Albiceleste". El seleccionado argentino ganó cinco encuentros y los dos restantes terminaron igualados, por lo que el conjunto europeo nunca pudo imponerse en este historial.
- 1966 (Mundial): Argentina 2-0 Suiza.
- 1980 (Amistoso): Argentina 5-0 Suiza.
- 1984 (Amistoso): Suiza 0-2 Argentina.
- 1990 (Amistoso): Suiza 1-1 Argentina.
- 2007 (Amistoso): Suiza 1-1 Argentina.
- 2012 (Amistoso): Suiza 1-3 Argentina.
- 2014 (Mundial de Brasil - Octavos de final): Argentina 1-0 Suiza
Datos claves
Los antecedentes entre Argentina y Suiza en la Copa del Mundo favorecen al seleccionado albiceleste. Ambos equipos se enfrentaron en dos oportunidades en la historia de los Mundiales y, en las dos ocasiones, la victoria quedó en manos de Argentina: primero por 2 a 0 en la fase de grupos de Inglaterra 1966 y luego por 1 a 0, en el tiempo suplementario, en los octavos de final de Brasil 2014.
El conjunto nacional intentará extender esa racha positiva cuando vuelvan a verse las caras en Kansas City por un lugar entre los cuatro mejores del torneo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario