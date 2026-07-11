Argentina vs. Suiza: cómo fueron los enfrentamientos a lo largo de la historia y cuáles fueron los resultados

El último enfrentamiento entre Argentina y Suiza fue en Brasil 2014.

1966 (Mundial): Argentina 2-0 Suiza.

Argentina 2-0 Suiza. 1980 (Amistoso): Argentina 5-0 Suiza.

Argentina 5-0 Suiza. 1984 (Amistoso): Suiza 0-2 Argentina.

Suiza 0-2 Argentina. 1990 (Amistoso): Suiza 1-1 Argentina.

Suiza 1-1 Argentina. 2007 (Amistoso): Suiza 1-1 Argentina.

Suiza 1-1 Argentina. 2012 (Amistoso): Suiza 1-3 Argentina.

Suiza 1-3 Argentina. 2014 (Mundial de Brasil - Octavos de final): Argentina 1-0 Suiza

Datos claves

Los antecedentes entre Argentina y Suiza en la Copa del Mundo favorecen al seleccionado albiceleste. Ambos equipos se enfrentaron en dos oportunidades en la historia de los Mundiales y, en las dos ocasiones, la victoria quedó en manos de Argentina: primero por 2 a 0 en la fase de grupos de Inglaterra 1966 y luego por 1 a 0, en el tiempo suplementario, en los octavos de final de Brasil 2014.