Argentina vs. Suiza: quién es el DT de la selección europea en el Mundial 2026
El entrenador está al mando de la selección helvética desde el 2021 y registra 27 victorias, 22 empates y 13 derrotas. Los detalles en la nota.
Argentina y Suiza se enfrentan este sábado, desde las 22 (hora argentina), en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. En la previa de un encuentro que definirá a uno de los semifinalistas del certamen, el seleccionado europeo buscará dar un nuevo paso de la mano de Murat Yakin, el entrenador que dirige la selección desde 2021.
Con una extensa trayectoria en el fútbol suizo, primero como jugador y luego como director técnico, Yakin se convirtió en una de las figuras más influyentes del combinado helvético. Su experiencia y continuidad al frente del equipo fueron claves para construir una selección competitiva que ahora intentará meterse en la semifinal de una Copa del Mundo por primera vez en su historia.
Quién es Murat Yakin
Nacido el 15 de septiembre de 1974 en Basilea, Yakin desarrolló una extensa carrera como defensor en clubes de Suiza, Alemania y Turquía. Además, representó durante varios años a la selección suiza, con la que disputó 59 partidos y formó parte del plantel que participó en la Eurocopa 2004.
Tras retirarse como jugador, inició su etapa como entrenador en el fútbol suizo antes de asumir el desafío de dirigir al seleccionado nacional. Desde su llegada al cargo, logró darle una identidad de juego al equipo y registra 27 victorias, 22 empates y 13 derrotas.
La trayectoria de Murat Yakin como jugador
- Grashoppers: 1992-1997
- Stuttgart: 1997-1998
- Fenerbahce: 1999-2000
- Basel: 2000
- Kaiserslautern: 2000-2001
- Basel: 2001-2006
La trayectoria de Murat Yakin como entrenador
- Thun: 2009-2011
- Lucerna: 2011-2012
- Basel: 2012-2014
- Spartak de Moscú: 2014-2015
- Schaffhausen: 2016-2017
- Grasshopper: 2017-2018
- Sion: 2018-2019
- Schaffhausen: 2019-2021
- Selección de Suiza: 2021 a la actualidad
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