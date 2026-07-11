Argentina vs. Suiza: quién es el DT de la selección europea en el Mundial 2026

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado, desde las 22 (hora argentina), en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. En la previa de un encuentro que definirá a uno de los semifinalistas del certamen, el seleccionado europeo buscará dar un nuevo paso de la mano de Murat Yakin, el entrenador que dirige la selección desde 2021.