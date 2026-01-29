Argentinos erró un penal sobre la hora y no pasó del 0-0 en su visita a Estudiantes de Río Cuarto
En Córdoba se cerró la segunda jornada del certamen, con el choque entre el "Celeste" y el "Bicho". Tomás Molina tuvo el triunfo en el descuento pero tu disparo se fue a la tribuna.
Con realidades y debuts diferentes, Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors igualaron sin goles este jueves en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
En el Estadio Ciudad de Río Cuarto, con arbitraje de Jorge Baliño, el conjunto de La Paternal tuvo la victoria en el tiempo agregado con un penal, pero Tomás Molina lanzó el disparo por arriba del travesaño.
El conjunto riocuartense buscaba dar vuelta la página tras un estreno amargo en su regreso a la Primera División, donde cayó por 2-0 frente a Tigre en Victoria. Pese a haber sido el equipo con la derrota más abultada de la jornada inicial, en el sur de Córdoba primaba el optimismo y la expectativa por el reencuentro con su público en este nuevo desafío profesional.
Argentinos Juniors, por su parte, arribaba a este compromiso con el ánimo renovado luego de dejar atrás el golpe de la eliminación en Copa Argentina. El equipo de La Paternal venía de conseguir una victoria agónica en el Diego Armando Maradona ante Sarmiento, gracias a un cabezazo de Tomás Molina en el séptimo minuto de descuento.
El debut liguero del Bicho no solo dejó los tres puntos, sino también el curioso estreno del japonés Ryoga Kida; el atacante proveniente del Nagoya Grampus, que tuvo un paso previo por la Reserva del club, sumó sus primeros minutos oficiales y se perfila como una variante ofensiva interesante para el resto del certamen.
Formaciones de Estudiantes RC vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026
Estudiantes RC: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Iván Delfino.
Argentinos Juniors: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.
Datos de Estudiantes de Río Cuarto vs. Argentinos Juniors
- Hora: 21.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario