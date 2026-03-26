Argentinos Juniors le ganó a Lanús en el postergado y se metió en zona de playoffs

El Bicho dejó atrás la eliminación ante Barcelona de Ecuador en la Fase 2 del Repechaje de la Copa Libertadores y atraviesa un buen momento en el campeonato local. El conjunto de La Paternal acumula seis partidos sin perder y venía de imponerse por 1-0 ante Platense en el clásico, con un gol en tiempo de descuento.