Argentinos Juniors le ganó a Lanús en el postergado y se metió en zona de playoffs
En La Paternal y por el partido postergado de la fecha 6, suspendido porque ambos tenían compromisos internacionales; el "Bicho" sumó de a 3 unidades.
Argentinos Juniors se impuso 2-1 ante Lanús este jueves en el Estadio Diego Armando Maradona, en el duelo pendiente de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El encuentro había sido suspendido debido a los compromisos internacionales de ambos equipos.
El dueño de casa fue mejor, y lo ganaba con los tantos de Hernán López y Nicolás Oroz. El descuento de Ramiro Carrera sobre la hora solo sirvió para decorar el resultado.
El Bicho dejó atrás la eliminación ante Barcelona de Ecuador en la Fase 2 del Repechaje de la Copa Libertadores y atraviesa un buen momento en el campeonato local. El conjunto de La Paternal acumula seis partidos sin perder y venía de imponerse por 1-0 ante Platense en el clásico, con un gol en tiempo de descuento.
Con este resultado, el conjunto de La Paternal se mete de lleno en la zona de playoffs, por un lugar en octavos de final.
Por el lado de Lanús, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llegaba con la confianza alta tras consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el Maracaná, un logro histórico que le permitió alcanzar los nueve títulos oficiales en su historia.
Más allá de la posterior derrota ante Boca, el Granate mantuvo un rendimiento sólido en el Torneo Apertura, donde sumaba 9 de los últimos 12 puntos en juego. Entre esos resultados se destacaba la victoria frente a Vélez en Liniers, que terminó con el invicto del Fortín en el certamen.
Formaciones del encuentro entre Argentinos Juniors y Lanús
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales o Tomás Molina y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesus, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda o Bruno Cabrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Datos de Argentinos Juniors vs. Lanús
- Hora: 21.00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Sebastián Habib
- Estadio: Diego Armando Maradona
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario