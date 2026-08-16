"Respetuoso pero no boludo": fuerte cruce de Chacho Coudet con un periodista tras el triunfo de River

La tajante respuesta de Chacho Coudet a un periodista

Visiblemente molesto por la apreciación sobre su trabajo y el compromiso con el plantel, el DT no dudó en alzar la voz para marcarle los tantos al cronista presente en el Monumental. "No te equivoques. ¿Viste por qué no se puede hablar? Por eso hay que venir acá, decir 'ganamos' y listo. Yo no le apunté a nadie y soy respetuoso con todos", arrancó disparando el estratega con firmeza.