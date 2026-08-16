"Respetuoso pero no boludo": fuerte cruce de Chacho Coudet con un periodista tras el triunfo de River
El DT protagonizó un tenso momento en la conferencia al responderle con a un cronista que insinuó que había tomado con "liviandad" la mala racha del equipo.
El clima de desahogo que significó la victoria por 2-0 de River frente a Argentinos Juniors en el estadio Monumental duró lo que tardó en encenderse la primera pregunta picante en la sala de conferencias. Lejos de transitar una rueda de prensa habitual, Chacho Coudet protagonizó un fuerte cruce verbal con un periodista que alteró por completo la tarde.
La conferencia venía desarrollándose con absoluta tranquilidad hasta que un cronista le consultó sobre cómo había transitado la reciente seguidilla de seis derrotas consecutivas en torneos locales, deslizando que el cuerpo técnico se lo había tomado con cierta "liviandad". Lejos de dejar pasar el comentario, el entrenador se encendió y frenó en seco la repregunta.
La tajante respuesta de Chacho Coudet a un periodista
Visiblemente molesto por la apreciación sobre su trabajo y el compromiso con el plantel, el DT no dudó en alzar la voz para marcarle los tantos al cronista presente en el Monumental. "No te equivoques. ¿Viste por qué no se puede hablar? Por eso hay que venir acá, decir 'ganamos' y listo. Yo no le apunté a nadie y soy respetuoso con todos", arrancó disparando el estratega con firmeza.
En esa misma línea, Coudet recordó la presión extrema que vivió el grupo en los últimos partidos y remarcó que la situación jamás fue subestimada y expresó: "No lo tomé con ninguna liviandad y puse mi cabeza sobre la mesa el partido pasado. Me parece que te estás equivocando con lo que estás diciendo. No sientas ninguna liviandad, porque sé muy bien en dónde estoy".
Para cerrar el momento de máxima tensión ante la mirada atónita de los presentes en la sala, el técnico completó su descargo con una frase tan directa como contundente: "No confundas. Soy respetuoso pero no boludo. Es una locura lo que estás diciendo".
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