El Gobierno lanzó un nuevo servicio de trenes que conectará Retiro con varias localidades del conurbano
Trenes Argentinos oficializó la puesta en marcha de un recorrido estratégico que unirá la Terminal porteña con el noroeste bonaerense. Horarios y los precios.
En el marco de las medidas orientadas a potenciar la conectividad interurbana en la región, Trenes Argentinos oficializó la puesta en marcha de un nuevo servicio ferroviario que conectará la estación Retiro con Junín, integrando en su trazado a distintas localidades del conurbano y del interior provincial.
Las formaciones están equipadas con todas las comodidades para garantizar un viaje confortable, disponiendo de aire acondicionado, sanitarios y coche comedor para los pasajeros.
Cómo comprar los pasajes y cuáles son los precios
Los tickets para el nuevo servicio ya se encuentran disponibles. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través del sitio web oficial o bien de forma presencial en las boleterías habilitadas.
Los valores varían según la demanda, el día de la semana elegido y la categoría seleccionada, oscilando entre los $2.100 y los $4.700 para las opciones de primera clase y pullman.
Frecuencias, horarios y nuevas paradas de trenes
El servicio operará con frecuencia diaria, ofreciendo una alternativa cómoda y eficiente para los miles de usuarios que se desplazan cotidianamente por la región.
- Sentido Provincia - CABA: De lunes a sábados, el tren parte desde Dr. Cabred a las 5:52, deteniéndose en Manzanares (6:00), Pilar (6:10) y José C. Paz (6:28), además de realizar un paso por Sáenz Peña a las 7:06 para llegar a la terminal porteña de Retiro a las 7:28. Los domingos y feriados el esquema se modifica levemente, con salida desde Dr. Cabred a las 6:14 y arribo a Retiro a las 7:49. (Nota: en este sentido, el tren se detiene en la localidad de Cortines, partido de Luján, a las 5:54 de domingos y a las 5:33 de lunes a sábados).
- Sentido CABA - Provincia: Desde la Ciudad, las formaciones inician su recorrido rumbo al noroeste a las 18:15, completando el tramo principal en poco más de hora y media. El cronograma estipula el paso por José C. Paz a las 19:16, Pilar a las 19:36, Manzanares a las 19:46, Dr. Cabred a las 19:53 y sumando una parada adicional en Cortines a las 20:05.
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