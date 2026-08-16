River volvió al triunfo: le ganó 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental
El Millonario se impuso en el Monumental con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa, cortó la mala racha y sumó sus primeras tres unidades en el campeonato.
River volvió a sonreír. El equipo de Eduardo Coudet venció 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, y consiguió finalmente sus primeros tres puntos del campeonato después de un comienzo para el olvido.
El Millonario salió decidido a cortar la racha negativa y encontró el premio a los 36 minutos del primer tiempo. La jugada comenzó con una gran combinación entre Thiago Almada y Ángel Correa, que generaron una acción de peligro dentro del área. Después de un rebote, la pelota quedó a disposición de Gonzalo Montiel, quien apareció en el lugar indicado y sacó un potente remate para establecer el 1-0.
El gol significó además el fin de una larga sequía para River, que no había conseguido marcar en sus primeras cuatro presentaciones del Clausura. El Monumental pudo finalmente festejar y el equipo ganó confianza para afrontar el complemento.
Argentinos Juniors intentó reaccionar y buscó el empate, pero el local logró sostener la ventaja. Con el correr de los minutos, el conjunto visitante comenzó a arriesgar cada vez más en busca de la igualdad y dejó espacios que el Millonario aprovechó sobre el final.
Cuando el partido llegaba a su cierre, River consiguió liquidar la historia. Ángel Correa se hizo cargo de un penal a los 44 minutos del segundo tiempo y no falló. El delantero definió desde los doce pasos y marcó así su primer gol con la camiseta del Millonario, para desatar la locura en el Monumental.
El triunfo representa un importante alivio para River, que había comenzado el campeonato con cuatro derrotas consecutivas y necesitaba una reacción inmediata. Con estos tres puntos, el equipo de Coudet empieza a recuperar confianza y busca dejar atrás el complicado inicio del semestre. Para Argentinos, en cambio, fue una oportunidad que se escapó. El Bicho llegó al Monumental con puntaje ideal y la posibilidad de mantenerse con una campaña perfecta, pero la derrota le impidió continuar con el cien por ciento de efectividad. De todos modos, continúa en lo más alto de la Zona B con 12 unidades.
En la próxima fecha, River volverá a jugar como local y recibirá a Vélez, mientras que Argentinos Juniors intentará recuperarse cuando visite a Lanús.
Gol de Gonzalo Montiel para el 1-0 del Millonario:
Ángel Correa, desde los doce pasos, estiró la ventaja para el Millonario:
Formaciones de River vs. Argentinos por el Torneo Clausura - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Tobías Ramirez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
Horario y televisación
- Hora: 18.00.
- Estadio: El Monumental.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Pablo Echavarría.
- TV: ESPN Premium.
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