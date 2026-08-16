River volvió al triunfo: le ganó 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental

Cuando el partido llegaba a su cierre, River consiguió liquidar la historia. Ángel Correa se hizo cargo de un penal a los 44 minutos del segundo tiempo y no falló. El delantero definió desde los doce pasos y marcó así su primer gol con la camiseta del Millonario, para desatar la locura en el Monumental.

El triunfo representa un importante alivio para River, que había comenzado el campeonato con cuatro derrotas consecutivas y necesitaba una reacción inmediata. Con estos tres puntos, el equipo de Coudet empieza a recuperar confianza y busca dejar atrás el complicado inicio del semestre. Para Argentinos, en cambio, fue una oportunidad que se escapó. El Bicho llegó al Monumental con puntaje ideal y la posibilidad de mantenerse con una campaña perfecta, pero la derrota le impidió continuar con el cien por ciento de efectividad. De todos modos, continúa en lo más alto de la Zona B con 12 unidades.

En la próxima fecha, River volverá a jugar como local y recibirá a Vélez, mientras que Argentinos Juniors intentará recuperarse cuando visite a Lanús.

Gol de Gonzalo Montiel para el 1-0 del Millonario:

¡SE TERMINÓ LA SEQUÍA! ¡CACHETE MONTIEL CONVIERTE EL PRIMER GOL DE RIVER EN EL #TorneoClausura VS. ARGENTINOS!



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Ángel Correa, desde los doce pasos, estiró la ventaja para el Millonario:

¡¡ANGELITO LE ROMPIÓ EL ARCO A CORTÉS!! ¡¡CORREA DE PENAL CONVIERTE SU PRIMER GOL EN RIVER PARA EL 2-0 VS. ARGENTINOS!!



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Formaciones de River vs. Argentinos por el Torneo Clausura - Zona B

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Tobías Ramirez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Tobías Ramirez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Eduardo Coudet. Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Horario y televisación