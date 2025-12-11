El mensaje de despedida de Ángel Di María a Ariel Holan: "Gracias por tus enseñanzas"
Tras la sorpresiva salida del DT, el capitán de Central le dedicó un emotivo texto de agradecimiento y destacó su impacto en el club.
A pocas horas del anuncio oficial que confirmó la no continuidad de Ariel Holan en Rosario Central, Ángel Di María utilizó sus redes para dedicarle unas palabras al técnico con el que logró coronarse campeón de la Liga Profesional 2025 al finalizar primero en la tabla anual.
“Muchas gracias por todo, Ariel. Lo mejor en todo lo que venga para ustedes", escribió el campeón del mundo en una historia de su cuenta oficial de Instagram dónde actualmente tiene más de 26 millones de seguidores. Luego, el Fideo no se guardó nada y agregó: “Gracias por tus enseñanzas, por tu humildad, por tu profesionalismo y por todo lo que hiciste por Rosario Central.”
El mensaje de despedida de Ángel Di María a Holan luego de su salida de Rosario Central
Durante los 16 partidos en los que coincidieron, Di María brilló: anotó 16 goles y dio 3 asistencias, convirtiéndose en la pieza ofensiva más determinante del equipo. Holan también había elogiado públicamente al rosarino: “Como entrenador principal, es el jugador de mayor calidad que tuve. Su carrera es increíble. Es de los cinco más influyentes de la historia del fútbol argentino.”
El final del ciclo de Ariel Holan y lo que viene para Rosario Central
El comunicado del club, difundido al mediodía, sorprendió a todos: “Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre.”
Ahora, el Canalla deberá iniciar de inmediato la búsqueda de entrenador para la temporada 2026 (suena Ramón Díaz cómo el máximo candidato), en un contexto donde las expectativas son altas y el adiós del Profe deja un vacío difícil de cubrir.
