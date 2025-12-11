El mensaje de despedida de Ángel Di María a Ariel Holan: "Gracias por tus enseñanzas"

“Muchas gracias por todo, Ariel. Lo mejor en todo lo que venga para ustedes", escribió el campeón del mundo en una historia de su cuenta oficial de Instagram dónde actualmente tiene más de 26 millones de seguidores. Luego, el Fideo no se guardó nada y agregó: “Gracias por tus enseñanzas, por tu humildad, por tu profesionalismo y por todo lo que hiciste por Rosario Central.”