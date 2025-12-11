Bomba: Ramón Díaz, cerca de ser el nuevo entrenador de Rosario Central
Tras la sorpresiva salida de Ariel Holan, el riojano es el principal candidato y ya hubo contactos con la dirigencia: todos los detalles.
La inesperada salida de Ariel Holan revolucionó a Rosario Central y puso en marcha una búsqueda urgente de entrenador. En ese escenario, el nombre de Ramón Díaz tomó fuerza de inmediato: según informó TNT Sports, el riojano es el favorito de la dirigencia y está cerca de asumir en el Canalla.
El experimentado entrenador, recientemente desvinculado de Inter de Porto Alegre tras un breve ciclo, analiza propuestas para continuar su carrera. Aunque tenía alternativas en Brasil, su intención sería cambiar de aire y por eso ve con buenos ojos regresar al fútbol argentino después de una década. Según Matías García (TNT Sports), Ramón pica en punta y ya hubo charlas preliminares. Si bien no hay nada cerrado, en Central son optimistas y creen que las próximas horas serán determinantes.
Sin lugar a dudas que se trata de una de las grandes sopresas en este final de 2025 pero desde Rosario saben que tienen que apuntar fuerte para el próximo año dónde el equipo jugará, nada más y nada menos, que la Copa Libertadores. Con este panorama, el experimentado entrenador reúne todas las cualidades para el momento que atraviesa la Institución con un plantel plagado de figuras.
El comunicado de Rosario Central y los otros candidatos
Este jueves, el club anunció oficialmente que Holan no seguirá en 2026. El técnico se despidió tras 42 partidos: 22 victorias, 13 empates y apenas 7 derrotas, además del título por la Tabla Anual que AFA oficializó esta temporada. Con la salida confirmada, la dirigencia comenzó a evaluar alternativas. Además de Ramón, otros dos nombres están en carpeta:
-
Eduardo "Chacho" Coudet, actualmente en Alavés
Pablo "Vitamina" Sánchez, hoy en Olimpia
Por ahora, el riojano es el candidato número uno y el “bombazo” puede explotar en cualquier momento dentro delfútbol de nuestro país. Central, mientras tanto, se encuentra expectante con el desenlace que puede darse en los próximos días.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario