Rosario Central busca al reemplazante de Ariel Holan: quiénes asoman como candidatos

demichelis.jpg

La despedida de Di María y Gonzalo Belloso a Holan

La salida de Holan generó múltiples reacciones, especialmente entre referentes de Central. Ángel Di María expresó su gratitud compartiendo el mensaje oficial del club: “Muchas gracias por todo, Ariel. Por tus enseñanzas, por tu humildad, por tu profesionalidad y por todo lo que hiciste por Rosario Central. Lo mejor en todo lo que venga para ustedes”.

Belloso, por su parte, fue igual de efusivo: “Querido Ariel, haber trabajado con vos marcó un antes y un después. Tras tu paso, Central es mucho mejor en todo. Éxito en lo que venga. Hasta siempre, campeón”. Ahora, con ese ciclo cerrado, el Canalla entra en una etapa crucial para definir quién conducirá un equipo obligado a competir al máximo nivel.