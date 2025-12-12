Rosario Central busca al reemplazante de Ariel Holan: quiénes asoman como candidatos
El club auriazul deberá definir pronto al sucesor del entrenador saliente y ya analiza nombres con pasado en la institución, experiencia internacional y perfiles muy distintos.
La inesperada salida de Ariel Holan sacudió el presente de Rosario Central y abrió un escenario decisivo para una institución que deberá encarar en 2026 triple competencia. Tras un acuerdo mutuo entre el técnico y la dirigencia para interrumpir su contrato, Gonzalo Belloso activó de inmediato la búsqueda de un reemplazante para no perder tiempo en pleno armado de la próxima temporada.
Con el cargo vacante, los dirigentes comenzaron a evaluar posibles nombres y uno de los primeros en aparecer fue Ramón Díaz, con quien ya hubo contactos informales. El exRiver, de reciente trabajo en Inter de Porto Alegre de Brasil, aparece como una de las alternativas más firmes por su experiencia, su carácter y su histórico vínculo con proyectos de alta exigencia.
A pesar del deseo de algunos sectores por el retorno del Eduardo "Chacho" Coudet, su continuidad laboral en España complica esa posibilidad, por lo que Díaz se posiciona como la opción más concreta en este momento. También se encuentra en el radar Juan Antonio Pizzi, un ícono de la historia reciente del club por su pasado como jugador y entrenador.
Su nombre siempre genera expectativa por la identificación con los colores auriazules, pero actualmente no es el principal apuntado dentro de la lista inicial que analiza Belloso. Aun así, su condición de técnico libre y su conocimiento de la institución lo mantienen dentro de un grupo de candidatos que podría ampliarse o modificarse según cómo avancen las negociaciones.
En paralelo, Martín Demichelis surge como otro protagonista mencionado dentro de la dirigencia: su recorrido por River y por Monterrey, sumado a la valoración de algunos dirigentes que lo ven como un perfil moderno, lo incorporó a la conversación a pesar de que no goza de una aceptación masiva entre los hinchas. Esa mezcla de respaldo interno y cierto escepticismo popular hace que su candidatura permanezca abierta, aunque sin claridad sobre su intención de asumir en este momento de su carrera.
La despedida de Di María y Gonzalo Belloso a Holan
La salida de Holan generó múltiples reacciones, especialmente entre referentes de Central. Ángel Di María expresó su gratitud compartiendo el mensaje oficial del club: “Muchas gracias por todo, Ariel. Por tus enseñanzas, por tu humildad, por tu profesionalidad y por todo lo que hiciste por Rosario Central. Lo mejor en todo lo que venga para ustedes”.
Belloso, por su parte, fue igual de efusivo: “Querido Ariel, haber trabajado con vos marcó un antes y un después. Tras tu paso, Central es mucho mejor en todo. Éxito en lo que venga. Hasta siempre, campeón”. Ahora, con ese ciclo cerrado, el Canalla entra en una etapa crucial para definir quién conducirá un equipo obligado a competir al máximo nivel.
