Ariel Holan y su guiño para Independiente: "Es obvio que voy a decir que sí"

El entrenador, que logró el último título de Independiente en el Maracaná por la Copa Sudamericana y enfrentando a Flamengo, será parte de "La Noche del Rey". Un evento muy especial para la institución: "Me invitaron a una fiesta de la cual yo soy parte de esa familia, hace 30 años que soy socio. Lamento que mi presencia genere algunas opiniones, pero las entiendo...es fútbol".

"Me llamaron para una fiesta de la institución, no para hacer otra cosa. Yo le deseo la mejor de las suertes a Carlitos. Si a mí me preguntan si en un futuro dirigiría Independiente es obvio que voy a decir que sí. Simplemente que éste no es el momento y me da la posibilidad de dejar claro este punto. Tienen que darse muchas condiciones para que un entrenador sea el entrenador ideal para lo que necesita el club", expresó respecto a una posible vuelta.

