La decisión del cuerpo técnico de la Selección Argentina por el intenso calor de Kansas

El contexto climático en Kansas City es complejo de cara al Mundial 2026

Las temperaturas máximas rondan los 30 grados promedio .

En las últimas horas, la región se vio afectada por fuertes tormentas y las consecuencias de un tornado en las zonas aledañas.

Entrenar más tarde busca reducir el impacto inmediato del calor tras el largo viaje y lograr una adaptación mucho más amena para los futbolistas.

Más allá de la logística actual, el "Ratón" Ayala remarcó la importancia de la puesta a punto física de cara al gran objetivo de defender el título: “No nos podemos quedar con lo hecho, el fútbol es lo que viene. (...) Esperemos estar a la altura, el juego no cambiará mucho pero será un torneo más largo, con un partido más; el que esté bien en la parte física va a tener más chances”.