La decisión del cuerpo técnico de la Selección Argentina por el intenso calor de Kansas
Ayala, miembro del cuerpo técnico de Scaloni, reveló que durante los primeros días el plantel trabajará en el turno vespertino para "aclimatarse" a las altas temperaturas.
Fiel a su estilo de estar en todos los detalles y no dejar nada librado al azar, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tomó una de sus primeras determinaciones logísticas tras el arribo a los Estados Unidos: los entrenamientos de la Selección Argentina se llevarán a cabo durante el turno vespertino para mitigar los efectos del incesante calor de Kansas.
La delegación nacional, que ya cuenta con los 26 convocados definitivos más los 7 futbolistas adicionales que completan el grupo para los amistosos previos contra Honduras e Islandia, comenzará sus trabajos en el Compass Minerals National Performance Center en un horario cercano al atardecer. Esta decisión es para calmar un poco la intensidad sofocante que se vive de cara al arranque del Mundial 2026, una competencia que tendrá el clima cómo uno de los grandes protagonistas.
Roberto Ayala, miembro clave del cuerpo técnico de la Albiceleste, explicó los motivos de esta decisión en diálogo con el sitio oficial de la FIFA: "De a poquito nos iremos aclimatando los primeros días. Los entrenamientos serán por la tarde, cosa de que baje un poco la temperatura".
El contexto climático en Kansas City es complejo de cara al Mundial 2026
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Las temperaturas máximas rondan los 30 grados promedio.
En las últimas horas, la región se vio afectada por fuertes tormentas y las consecuencias de un tornado en las zonas aledañas.
Entrenar más tarde busca reducir el impacto inmediato del calor tras el largo viaje y lograr una adaptación mucho más amena para los futbolistas.
Más allá de la logística actual, el "Ratón" Ayala remarcó la importancia de la puesta a punto física de cara al gran objetivo de defender el título: “No nos podemos quedar con lo hecho, el fútbol es lo que viene. (...) Esperemos estar a la altura, el juego no cambiará mucho pero será un torneo más largo, con un partido más; el que esté bien en la parte física va a tener más chances”.
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