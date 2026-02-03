Arranca la Copa Libertadores 2026 con la Fase 1: ¿Cuándo juegan los equipos argentinos?
La Copa Libertadores 2026 comienza con la Fase 1 de las rondas preliminares, seis equipos y tres cruces que abren el sueño continental rumbo a la fase de grupos.
La Copa Libertadores 2026 dará su primer paso oficial este martes con el comienzo de la Fase 1, la instancia inicial del certamen más importante de clubes de Sudamérica organizado por la Conmebol. Tras el sorteo realizado en 2025, quedaron definidos los cruces, fechas y horarios de una etapa clave en el camino hacia la Gloria Eterna.
Esta fase preliminar contará con tres series eliminatorias que marcarán el inicio de la competencia continental. Los equipos participantes buscarán dar el primer paso rumbo a la fase de grupos, instancia en la que ya esperan varios clubes de peso del continente.
Los partidos de la Fase 1 de la Copa Libertadores
El duelo inaugural se disputará en la altura de La Paz, donde The Strongest recibirá a Deportivo Táchira desde las 21.30. El ganador de esta llave avanzará a la Fase 2, donde se sumará a otros equipos ya clasificados.
La actividad continuará el miércoles 4 de febrero, cuando 2 de Mayo de Paraguay se enfrente a Alianza Lima desde las 21.30. Un día más tarde, el jueves 5 de febrero, Juventud de Las Piedras será local ante Universidad Católica de Ecuador, también a las 21.30. Los vencedores de estos cruces avanzarán a la Fase 2, que contará con ocho series de ida y vuelta. El objetivo final será llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y seguir en carrera por el título continental.
Qué pasa con los eliminados y la presencia argentina
Los equipos que no logren superar la Fase 3, última instancia de las rondas preliminares, no quedarán completamente fuera de competencia. Los cuatro perdedores de esa etapa serán transferidos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
La Fase 1 reúne a clubes de Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Argentina no tendrá representantes en esta instancia inicial, ya que equipos como Boca, Estudiantes, Platense, Rosario Central, Lanús e Independiente Rivadavia ya tienen asegurado su lugar en la fase de grupos.
Sin embargo, Argentinos Juniors será el único club argentino que deberá disputar las rondas previas. En la Fase 2 se medirá ante Barcelona de Ecuador, con la ida el 18 de febrero en Guayaquil y la revancha el 25 del mismo mes en el estadio Diego Armando Maradona. Si avanza, enfrentará en la Fase 3 al ganador del cruce entre Botafogo y Nacional de Potosí.
Con el arranque de la Fase 1, el continente comienza a palpitar una Copa Libertadores 2026 que promete emociones desde las rondas preliminares hasta la gran final, programada para fines de noviembre en Montevideo.
Así serán los cruces de la fase previa
Fase 1 – Partidos de ida
3/2 a las 21.30: The Strongest vs. Deportivo Táchira
4/2 a las 21.30: 2 de Mayo vs. Alianza Lima
5/2 a las 21.30: Juventud de Las Piedras vs. Universidad Católica
Fase 1 – Partidos de vuelta
10/2 a las 21.30: Deportivo Táchira vs. The Strongest
11/2 a las 21.30: Alianza Lima vs. 2 de Mayo
12/2 a las 21.30: Universidad Católica vs. Juventud de Las Piedras
Fase 2 – Partidos de ida
17/2 a las 19.00: Carabobo vs. Huachipato
17/2 a las 21.30: 2 de Mayo/Alianza Lima vs. Sporting Cristal
17/2 a las 21.30: Liverpool vs. Independiente Medellín
18/2 a las 19.00: O’Higgins vs. Bahía
18/2 a las 21.30: Barcelona de Ecuador vs. Argentinos Juniors
18/2 a las 21.30: Nacional de Potosí vs. Botafogo
19/2 a las 19.00: Juventud/U. Católica vs. Guaraní
19/2 a las 21.30: The Strongest/Táchira vs. Deportes Tolima
Fase 2 – Partidos de vuelta
24/2 a las 19.00: Huachipato vs. Carabobo
24/2 a las 21.30: Sporting Cristal vs. 2 de Mayo/Alianza Lima
24/2 a las 21.30: Independiente Medellín vs. Liverpool
25/2 a las 19.00: Bahía vs. O’Higgins
25/2 a las 21.30: Argentinos Juniors vs. Barcelona
25/2 a las 21.30: Botafogo vs. Nacional de Potosí
26/2 a las 19.00: Guaraní vs. Juventud/U. Católica
26/2 a las 21.30: Deportes Tolima vs. The Strongest/Táchira
Fase 3
Los ocho clasificados de la Fase 2 disputarán series de ida y vuelta. Los cuatro ganadores accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que los cuatro eliminados jugarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Así serán los bombos para el sorteo de la Copa LIbertadores
