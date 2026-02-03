Arranca la Copa Libertadores 2026 con la Fase 1: ¿Cuándo juegan los equipos argentinos?

La Fase 1 reúne a clubes de Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Argentina no tendrá representantes en esta instancia inicial, ya que equipos como Boca, Estudiantes, Platense, Rosario Central, Lanús e Independiente Rivadavia ya tienen asegurado su lugar en la fase de grupos.

Sin embargo, Argentinos Juniors será el único club argentino que deberá disputar las rondas previas. En la Fase 2 se medirá ante Barcelona de Ecuador, con la ida el 18 de febrero en Guayaquil y la revancha el 25 del mismo mes en el estadio Diego Armando Maradona. Si avanza, enfrentará en la Fase 3 al ganador del cruce entre Botafogo y Nacional de Potosí.

Con el arranque de la Fase 1, el continente comienza a palpitar una Copa Libertadores 2026 que promete emociones desde las rondas preliminares hasta la gran final, programada para fines de noviembre en Montevideo.

Así serán los cruces de la fase previa

Fase 1 – Partidos de ida

3/2 a las 21.30: The Strongest vs. Deportivo Táchira

4/2 a las 21.30: 2 de Mayo vs. Alianza Lima

5/2 a las 21.30: Juventud de Las Piedras vs. Universidad Católica

Fase 1 – Partidos de vuelta

10/2 a las 21.30: Deportivo Táchira vs. The Strongest

11/2 a las 21.30: Alianza Lima vs. 2 de Mayo

12/2 a las 21.30: Universidad Católica vs. Juventud de Las Piedras

Fase 2 – Partidos de ida

17/2 a las 19.00: Carabobo vs. Huachipato

17/2 a las 21.30: 2 de Mayo/Alianza Lima vs. Sporting Cristal

17/2 a las 21.30: Liverpool vs. Independiente Medellín

18/2 a las 19.00: O’Higgins vs. Bahía

18/2 a las 21.30: Barcelona de Ecuador vs. Argentinos Juniors

18/2 a las 21.30: Nacional de Potosí vs. Botafogo

19/2 a las 19.00: Juventud/U. Católica vs. Guaraní

19/2 a las 21.30: The Strongest/Táchira vs. Deportes Tolima

Fase 2 – Partidos de vuelta

24/2 a las 19.00: Huachipato vs. Carabobo

24/2 a las 21.30: Sporting Cristal vs. 2 de Mayo/Alianza Lima

24/2 a las 21.30: Independiente Medellín vs. Liverpool

25/2 a las 19.00: Bahía vs. O’Higgins

25/2 a las 21.30: Argentinos Juniors vs. Barcelona

25/2 a las 21.30: Botafogo vs. Nacional de Potosí

26/2 a las 19.00: Guaraní vs. Juventud/U. Católica

26/2 a las 21.30: Deportes Tolima vs. The Strongest/Táchira

Fase 3

Los ocho clasificados de la Fase 2 disputarán series de ida y vuelta. Los cuatro ganadores accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que los cuatro eliminados jugarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Así serán los bombos para el sorteo de la Copa LIbertadores