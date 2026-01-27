Bomba: Conmebol abrió la puerta para que clubes de la MLS y México jueguen la Copa Libertadores
Alejandro Domínguez se mostró dispuesto a sumar equipos de la MLS y la Liga MX a la Copa Libertadores y dejó la definición en manos de la CONCACAF.
Alejandro Domínguez se refirió públicamente a la posibilidad de que clubes de la MLS y de la Liga MX vuelvan a disputar la Copa Libertadores. El presidente de la CONMEBOL aseguró que la puerta está abierta, aunque aclaró que cualquier avance dependerá de una decisión de la CONCACAF.
En el marco del lanzamiento del Mundial de Fútbol Femenino Brasil 2027, el mandatario fue consultado sobre la chance de que equipos de Estados Unidos y México participen nuevamente de la Copa Libertadores, una idea que vuelve a tomar fuerza en el plano dirigencial.
El titular de la CONMEBOL confirmó que existe predisposición para retomar ese camino y recordó los antecedentes recientes. “La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2016, pero si quieren regresar tienen que hacerlo a través de Concacaf”, expresó.
La postura de CONMEBOL y el rol de CONCACAF
En diálogo con GeGlobo, Domínguez dejó en claro que la definición no depende exclusivamente del ente sudamericano. “Es un tema que deben discutir dentro de la CONCACAF. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones”, señaló.
Más allá de esa aclaración, el dirigente valoró el interés de otras ligas por la máxima competencia continental. “Es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente para la competición internacional y mundial”, sentenció, dando por cerrado el tema hasta una eventual postura formal de la CONCACAF.
Cabe recordar que clubes de la MLS ya disputaron torneos organizados por la CONMEBOL. DC United participó como invitado en la extinta Copa Merconorte 2001 y luego en la Copa Sudamericana 2005 y 2007, edición en la que alcanzó los octavos de final tras ganar la MLS Cup y el Supporters Shield.
El sueño de Inter Miami y la voz de Jorge Más
En paralelo, Jorge Más, uno de los propietarios de Inter Miami, volvió a expresar su deseo de competir en la Copa Libertadores. Desde la fundación del club en 2018, la franquicia se consolidó como protagonista de la MLS y, con Lionel Messi como figura central, sumó títulos como la liga norteamericana, la Leagues Cup y el Supporters Shield.
De cara a un 2026 cargado de competencias, Más apuntó primero a la Concachampions. “Nuestro objetivo es ganar la Concachampions. El objetivo son siete partidos para ganar la Concachampions este año, para eso estamos montando esta plantilla”, aseguró, destacando la ambición deportiva del proyecto.
En ese contexto, el dirigente también hizo referencia a la Libertadores. “Me encantaría ver si algún día el Inter Miami puede participar para competir con los gigantes de Sudamérica, una competencia que Leo no ha jugado”, afirmó, y agregó: “He tenido conversaciones con Conmebol si es posible la participación de Copa Libertadores. Hay precedentes porque clubes mexicanos han jugado la Copa Libertadores, yo sí quisiera jugar la Libertadores, lo digo públicamente”.
Hasta 2016, los clubes del fútbol mexicano participaron de manera regular en la Copa Libertadores, pero el quiebre entre CONMEBOL y CONCACAF frenó esa relación. A casi una década de aquel corte, las declaraciones de Domínguez y Más reactivan un debate que podría marcar el futuro del torneo más importante de Sudamérica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario