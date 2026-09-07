Quiénes son los convocados de Boca para recibir a San Pablo por la Copa Sudamericana

La cuenta regresiva llegó a su fin y la ilusión internacional está en marcha. Boca ya tiene todo listo para afrontar el primer capítulo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el gran objetivo que desvela al pueblo Xeneize en esta segunda mitad de año. Este martes, a partir de las 21.30, el equipo de la Ribera recibirá a San Pablo en la Bombonera con el arbitraje del chileno Piero Maza.