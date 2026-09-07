Quiénes son los convocados de Boca para recibir a San Pablo por la Copa Sudamericana
El Xeneize ultima detalles de cara al duelo de ida de los cuartos de final en la Bombonera. Arruabarrena definió a los citados, incluyendo a sus piezas clave.
La cuenta regresiva llegó a su fin y la ilusión internacional está en marcha. Boca ya tiene todo listo para afrontar el primer capítulo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el gran objetivo que desvela al pueblo Xeneize en esta segunda mitad de año. Este martes, a partir de las 21.30, el equipo de la Ribera recibirá a San Pablo en la Bombonera con el arbitraje del chileno Piero Maza.
Con la intención de dar el primer golpe ante el Tricolor paulista y viajar con ventaja a la definición en el Morumbí, Rodolfo Arruabarrena hizo oficial la nómina de futbolistas citados para quedar concentrados en Brandsen 805. La nómina no presenta grandes sorpresas respecto al reciente compromiso disputado en Mendoza, donde el conjunto auriazul igualó 2-2 frente a Gimnasia, registrando como única variante la ausencia de Lautaro Bianco.
Boca, San Pablo y la Sudamericana: la probable formación del Vasco Arruabarrena
La principal novedad que llevó tranquilidad al cuerpo técnico tuvo como protagonista a Leandro Paredes. El mediocampista central superó sin inconvenientes una molestia muscular que había encendido las alarmas en los últimos entrenamientos y estará presente desde el arranque. De no mediar imprevistos de último momento, la figura de la Selección Argentina saltará al campo de juego junto al resto de los habituales titulares.
En consecuencia, el probable once de Boca para saltar al césped de la Bombonera estaría conformado por Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en la línea defensiva; un mediocampo integrado por Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Tomás Belmonte; mientras que la delantera estará compuesta por el tridente de Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
El elenco de la Ribera buscará aprovechar la fortaleza de su estadio para inclinar la balanza a su favor en un cruce de máxima jerarquía continental, que tendrá su revancha definitiva exactamente siete días después en suelo brasileño.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario