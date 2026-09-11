Boca rota y cambia el equipo ante Central Córdoba: la formación que prepara Arruabarrena

Tomás Belmonte podría repetir como titular

Uno de los nombres que tiene chances de mantenerse en el equipo es Tomás Belmonte. El mediocampista viene ganando protagonismo y se convirtió en una alternativa habitual para Arruabarrena tanto cuando debe armar el equipo principal como cuando decide introducir modificaciones.

El exjugador de Lanús compartiría el mediocampo con Williams Alarcón y Carlos Palacios. En esa zona no estará Camilo Rey Domenech, quien sufrió una lesión en el aductor y quedó descartado para este compromiso.

Sebastián Villa y Enner Valencia, las opciones para el ataque

En la ofensiva también aparecen varios cambios. Sebastián Villa y Enner Valencia son los nombres que se perfilan para comenzar desde el inicio frente a Central Córdoba. La incógnita principal pasa por determinar quién será el tercer integrante del ataque.

Entre las alternativas que analiza Arruabarrena aparece Ángel Romero, quien podría completar el frente ofensivo. El entrenador busca de esta manera conformar un equipo competitivo para el campeonato local, pero sin comprometer el estado físico de los jugadores.

La probable formación de Boca ante Central Córdoba

Aunque la alineación todavía no estaba confirmada de manera oficial, el equipo que se perfilaba para jugar en La Bombonera estaba compuesto por Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.