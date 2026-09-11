Boca rota y cambia el equipo ante Central Córdoba: la formación que prepara Arruabarrena
El Xeneize vuelve a jugar por el Torneo Clausura apenas tres días después del triunfo ante San Pablo por la Copa Sudamericana. El director técnico analiza una alineación alternativa.
Boca no tiene demasiado margen para descansar. Después de vencer 1-0 a San Pablo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena vuelve a presentarse este viernes por el Torneo Clausura.
El rival será Central Córdoba este 21:30, en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del campeonato, y la cercanía entre ambos compromisos obliga al cuerpo técnico a modificar buena parte de la formación. La prioridad pasa por administrar el desgaste y llegar en las mejores condiciones posibles a la revancha internacional.
El partido frente al conjunto brasileño se disputó apenas tres días antes, por lo que Arruabarrena prepara una alineación con varios futbolistas que habitualmente no integran el once principal. Además, existen bajas por lesión y otros jugadores que arrastran diferentes niveles de cansancio.
Leandro Brey reemplazará a Álvaro Montero
Una de las modificaciones estará en el arco. Álvaro Montero no estará disponible para el encuentro ante Central Córdoba debido a que viajó a Colombia por motivos familiares. Su ausencia permitirá que Leandro Brey vuelva a ocupar el puesto de titular. El arquero será uno de los cambios más importantes respecto del equipo que comenzó el duelo copero.
La rotación no responde solamente a una cuestión futbolística. El calendario es particularmente exigente y el cuerpo técnico debe administrar los minutos de sus principales jugadores teniendo en cuenta que la revancha ante San Pablo se disputará en Brasil.
Tomás Belmonte podría repetir como titular
Uno de los nombres que tiene chances de mantenerse en el equipo es Tomás Belmonte. El mediocampista viene ganando protagonismo y se convirtió en una alternativa habitual para Arruabarrena tanto cuando debe armar el equipo principal como cuando decide introducir modificaciones.
El exjugador de Lanús compartiría el mediocampo con Williams Alarcón y Carlos Palacios. En esa zona no estará Camilo Rey Domenech, quien sufrió una lesión en el aductor y quedó descartado para este compromiso.
Sebastián Villa y Enner Valencia, las opciones para el ataque
En la ofensiva también aparecen varios cambios. Sebastián Villa y Enner Valencia son los nombres que se perfilan para comenzar desde el inicio frente a Central Córdoba. La incógnita principal pasa por determinar quién será el tercer integrante del ataque.
Entre las alternativas que analiza Arruabarrena aparece Ángel Romero, quien podría completar el frente ofensivo. El entrenador busca de esta manera conformar un equipo competitivo para el campeonato local, pero sin comprometer el estado físico de los jugadores.
La probable formación de Boca ante Central Córdoba
Aunque la alineación todavía no estaba confirmada de manera oficial, el equipo que se perfilaba para jugar en La Bombonera estaba compuesto por Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.
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