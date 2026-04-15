Arsenal resistió ante el Sporting y se metió en las semifinales de la Champions League

La clave de la clasificación inglesa no estuvo en Londres, sino en lo ocurrido hace una semana en territorio luso. En aquel partido de ida, cuando parecía que el empate estaba sellado, Kai Havertz apareció en la última jugada para marcar el 1-0 definitivo como visitante. Ese gol agónico terminó siendo el diferencial que le permitió al Arsenal manejar los tiempos en la vuelta y frustrar los intentos de un Sporting que nunca encontró los caminos para quebrar el cero.