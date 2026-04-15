Arsenal resistió ante el Sporting y se metió en las semifinales de la Champions League
El equipo de Mikel Arteta empató sin goles en Londres y aprovechó la ventaja obtenida en la ida para sellar su clasificación. Ahora buscará el pase a la final ante el equipo del Cholo Simeone.
Arsenal está de vuelta en la elite absoluta de Europa. En un partido de vuelta cargado de tensión en el Emirates Stadium, el conjunto inglés igualó 0-0 ante el Sporting de Lisboa y, gracias al resultado global, se metió entre los cuatro mejores equipos de la Champions League.
La clave de la clasificación inglesa no estuvo en Londres, sino en lo ocurrido hace una semana en territorio luso. En aquel partido de ida, cuando parecía que el empate estaba sellado, Kai Havertz apareció en la última jugada para marcar el 1-0 definitivo como visitante. Ese gol agónico terminó siendo el diferencial que le permitió al Arsenal manejar los tiempos en la vuelta y frustrar los intentos de un Sporting que nunca encontró los caminos para quebrar el cero.
Con el pasaporte a semifinales en mano, Arsenal ya conoce a su próximo gran escollo: el Atlético Madrid. El equipo de Diego Simeone viene con el envión anímico por las nubes tras eliminar al Barcelona en una serie apasionante que terminó 3-2 en el global a favor de los "Colchoneros".
Arsenal vs. Sporting Lisboa, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Arsenal vs. Sporting Lisboa: probables formaciones
- Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
- Sporting Lisboa: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. DT: Rui Borges.
Arsenal vs. Sporting Lisboa: otros datos
- Hora:16.00.
- Estadio: Emirates, Londres.
- Árbitro: Slavko Vini (SVN).
- VAR: Pol van Boekel (NED).
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
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