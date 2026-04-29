Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El equipo del Cholo Simeone recibe en Madrid a un Arsenal en gran momento, en el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los finalistas de la Champions League.
Atlético de Madrid y Arsenal protagonizarán este miércoles desde las 16 un duelo de alto impacto en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en el marco de la ida de las semifinales de la Champions League 2025/2026. Con el pase a la final en juego, ambos equipos llegan con argumentos diferentes pero con la misma ambición de meterse en la definición del torneo más prestigioso de Europa.
El conjunto dirigido por Diego Simeone viene de dar un golpe fuerte al eliminar a Barcelona en una serie vibrante. El triunfo por 2-0 en condición de visitante fue determinante, y aunque en la revancha cayó 2-1, el resultado global le permitió meterse entre los cuatro mejores del certamen. El gol de Ademola Lookman terminó siendo decisivo para sellar la clasificación tras una eliminatoria intensa y muy disputada.
Sin embargo, el presente del Atlético no es del todo sólido. Más allá de este logro continental, el equipo ha mostrado irregularidad en sus últimas presentaciones. De hecho, perdió siete de sus últimos nueve partidos en todas las competencias, una racha que incluye la serie ante Barcelona y la final de la Copa del Rey en la que cayó frente a la Real Sociedad. En LaLiga, si bien viene de superar 3-2 a Athletic Bilbao, se encuentra cuarto y lejos de la lucha por el título.
Para este compromiso, Simeone apostará por varios jugadores argentinos desde el inicio. Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez aparecen como titulares, mientras que Thiago Almada y Juan Musso aguardarán su oportunidad desde el banco. La mala noticia pasa por la baja de Nicolás González, quien sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas, por lo que se perderá toda la serie.
Enfrente estará un Arsenal que atraviesa un presente mucho más consistente. El equipo inglés llega entonado tras vencer 1-0 a Newcastle y mantenerse en la pelea por la Premier League, donde disputa el título mano a mano con Manchester City. Con 73 puntos y una ventaja de tres unidades, aunque con un partido más, los Gunners mantienen intactas sus aspiraciones a nivel local.
En la Champions, el camino del conjunto londinense no ha sido sencillo. Luego de dejar atrás a Bayer Leverkusen, tuvo que trabajar más de lo esperado para eliminar a Sporting de Lisboa. En la ida, consiguió un triunfo agónico por 1-0 gracias a un gol de Kai Havertz, mientras que en la vuelta no pasó del empate sin goles. Ese ajustado resultado le alcanzó para avanzar a semifinales.
El choque en Madrid aparece como un cruce de estilos y momentos. Mientras el local buscará hacerse fuerte en su casa y apoyarse en su experiencia en este tipo de instancias, la visita intentará imponer su regularidad y su confianza actual. El ganador de esta llave se medirá en la final ante quien se imponga en la otra semifinal entre PSG y Bayern Múnich, en una definición que promete ser de alto nivel.
Viktor Gyökeres, desde los doce pasos, abrió el marcador para el equipo visitante a los 44 minutos del primer tiempo:
Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League: probables formaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
- Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.
Las estadísticas de Simeone y Arteta en Champions League
Atlético de Madrid vs. Arsenal: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
- Árbitro: Danny Makkelie (NED).
- VAR: Dennis Higler (NED).
- TV: ESPN y Fox Sports.
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