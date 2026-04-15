Arsenal vs. Sporting Lisboa, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

El ganador de esta serie tendrá un desafío aún mayor en semifinales: enfrentará al Atlético de Madrid, que logró avanzar tras dejar en el camino a Barcelona. Este panorama agrega un condimento extra a un partido que ya de por sí es determinante.

arsenal sporting lisboa 1

Para el local, el objetivo es claro: sostener la ventaja y recuperar confianza. Para el visitante, la misión será romper los pronósticos y seguir soñando en Europa. Todo está dado para un choque intenso, donde el margen de error será mínimo y cada detalle puede marcar la diferencia.

Arsenal vs. Sporting Lisboa: probables formaciones

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres. DT: Mikel Arteta .

Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres. . Sporting Lisboa: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. DT: Rui Borges.

Arsenal vs. Sporting Lisboa: otros datos

Hora:16.00.

Estadio: Emirates, Londres.

Emirates, Londres. Árbitro: Slavko Vini (SVN).

Slavko Vini (SVN). VAR: Pol van Boekel (NED).

Pol van Boekel (NED). TV: ESPN y Disney+ Premium.