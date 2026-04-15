Arsenal vs. Sporting Lisboa, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El equipo inglés recibe al conjunto luso con la obligación de cerrar la serie y avanzar a semifinales, en medio de un presente que pasó de la ilusión total a la incertidumbre.
El enfrentamiento entre Arsenal y Sporting Lisboa se presenta como un punto de inflexión en la temporada para el conjunto londinense. Tras imponerse 1-0 en la ida disputada en Portugal, los dirigidos por Mikel Arteta buscarán cerrar la serie en el Emirates Stadium y avanzar a las semifinales de la Champions League 2025/26. El partido comenzará a las 16:00 y será clave para definir el rumbo del equipo.
Hace apenas unas semanas, los Gunners aparecían como candidatos en todas las competiciones que disputaba. Sin embargo, una serie de resultados adversos modificó por completo ese panorama. La derrota en la final de la Carabao Cup ante Manchester City marcó el inicio de una caída que continuó con la eliminación en la FA Cup y tropiezos en la Premier League. Esa racha negativa puso en duda la solidez de un equipo que parecía imparable.
En este contexto, la Champions se transformó en una oportunidad clave para revertir la imagen. La ventaja obtenida en Lisboa le da cierto margen, pero no permite relajaciones. Una eliminación en esta instancia dejaría al club sin títulos y profundizaría las críticas hacia un proyecto que había generado grandes expectativas.
Del otro lado, el Sporting llega con la ilusión de dar el golpe. Si bien cayó en la ida, ya demostró en esta edición del torneo que puede revertir situaciones complejas. En la fase anterior protagonizó una remontada impactante tras perder 3-0 el primer partido y ganar 5-0 en la vuelta, lo que alimenta la esperanza de repetir la hazaña.
Además, el equipo portugués mantiene aspiraciones en su liga local, donde pelea por el título aunque se encuentra algunos puntos por detrás del líder. Esa combinación de competencia interna y ambición internacional lo convierte en un rival peligroso, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad.
El ganador de esta serie tendrá un desafío aún mayor en semifinales: enfrentará al Atlético de Madrid, que logró avanzar tras dejar en el camino a Barcelona. Este panorama agrega un condimento extra a un partido que ya de por sí es determinante.
Para el local, el objetivo es claro: sostener la ventaja y recuperar confianza. Para el visitante, la misión será romper los pronósticos y seguir soñando en Europa. Todo está dado para un choque intenso, donde el margen de error será mínimo y cada detalle puede marcar la diferencia.
Arsenal vs. Sporting Lisboa: probables formaciones
- Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
- Sporting Lisboa: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. DT: Rui Borges.
Arsenal vs. Sporting Lisboa: otros datos
- Hora:16.00.
- Estadio: Emirates, Londres.
- Árbitro: Slavko Vini (SVN).
- VAR: Pol van Boekel (NED).
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
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