Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Arsenal vs. Sporting Lisboa
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Arsenal vs. Sporting Lisboa por los cuartos de final de Champions League.
Tras imponerse 1-0 en la ida disputada en Portugal, Arsenal y Sporting Lisboa se vuelven a ver las caras y buscarán cerrar la serie en el Emirates Stadium para avanzar a las semifinales de la Champions League 2025/26. El partido comenzará a las 16:00.
Hace apenas unas semanas, los Gunners aparecían como candidatos en todas las competiciones que disputaba. Sin embargo, una serie de resultados adversos modificó por completo ese panorama. La derrota en la final de la Carabao Cup ante Manchester City marcó el inicio de una caída que continuó con la eliminación en la FA Cup y tropiezos en la Premier League. En este contexto, la Champions se transformó en una oportunidad clave para revertir la imagen.
Del otro lado, el Sporting llega con la ilusión de dar el golpe. Si bien cayó en la ida, ya demostró en esta edición del torneo que puede revertir situaciones complejas. En la fase anterior protagonizó una remontada impactante tras perder 3-0 el primer partido y ganar 5-0 en la vuelta, lo que alimenta la esperanza de repetir la hazaña.
El ganador de esta serie tendrá un desafío aún mayor en semifinales: enfrentará al Atlético de Madrid, que logró avanzar tras dejar en el camino a Barcelona. Este panorama agrega un condimento extra a un partido que ya de por sí es determinante.
Arsenal vs. Sporting Lisboa: probables formaciones
- Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
- Sporting Lisboa: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. DT: Rui Borges.
Cómo ver en vivo Arsenal vs. Sporting Lisboa por Champions League
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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