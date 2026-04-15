Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Arsenal vs. Sporting Lisboa

Hace apenas unas semanas, los Gunners aparecían como candidatos en todas las competiciones que disputaba. Sin embargo, una serie de resultados adversos modificó por completo ese panorama. La derrota en la final de la Carabao Cup ante Manchester City marcó el inicio de una caída que continuó con la eliminación en la FA Cup y tropiezos en la Premier League. En este contexto, la Champions se transformó en una oportunidad clave para revertir la imagen.