Edu Aguirre desafió a la Selección Argentina: dijo que España tendría una final "más sencilla"
El periodista español celebró la clasificación de La Roja a la final del Mundial 2026 y lanzó una serie de declaraciones que generaron repercusión.
La clasificación de España a la final del Mundial 2026, tras imponerse con autoridad por 2-0 sobre Francia, disparó una ola de confianza en el país ibérico. Mientras los dirigidos por Luis de la Fuente esperan por el ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, varias figuras del periodismo español comenzaron a analizar el posible rival para el encuentro decisivo.
Uno de los que más llamó la atención fue Edu Aguirre, quien no ocultó su preferencia por enfrentar a la Albiceleste y aprovechó la ocasión para lanzar una provocación. El periodista, conocido por su participación en El Chiringuito de Jugones, su cercanía con Cristiano Ronaldo y su reconocido fanatismo por el Real Madrid, elogió el rendimiento que mostró la selección española frente a Francia y sostuvo que el nivel exhibido convierte a La Roja en la gran candidata a conquistar el campeonato.
En su análisis, Aguirre consideró que España ofreció una actuación muy superior a la del resto de los seleccionados que llegaron a las instancias decisivas del torneo y remarcó que la diferencia futbolística frente al conjunto de Didier Deschamps fue contundente. “Jugando así, nadie nos puede alcanzar”, afirmó al comenzar su intervención televisiva, convencido de que el seleccionado español atraviesa el mejor momento de la Copa del Mundo.
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A continuación, el periodista fue todavía más enfático al describir la victoria sobre Francia, a la que calificó como una exhibición futbolística. “Hemos dado el mayor baño, repaso, baile, que yo haya visto en los últimos 20 años en un Mundial. Un repaso espectacular a la mejor selección del Mundial, que era Francia”, expresó.
Sin embargo, la parte de su discurso que más repercusión generó fue la dedicada a la Selección Argentina. Aguirre comparó el recorrido de ambos equipos durante el Mundial y aseguró que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni dejó muchas más dudas que Inglaterra, motivo por el cual preferiría cruzarse con la Albiceleste en la final.
“Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha necesitado ir a la prórroga con Cabo Verde, casi con Egipto y Suiza. Con polémicas arbitrales”, sostuvo, haciendo referencia al camino recorrido por Argentina hasta las semifinales.
Lejos de quedarse allí, volvió a dejar en claro cuál es el rival que desea para la definición del próximo domingo, aunque sorprendió al pronosticar que la Albiceleste ni siquiera logrará superar el compromiso frente a Inglaterra. “Yo quiero que Argentina llegue a la final, simplemente porque quiero que España gane el Mundial y creo que es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra. Pero creo que Argentina mañana no gana. Casi que no le da contra Cabo Verde, Egipto, Suiza… Y ves a Inglaterra que está empezando a carburar”, manifestó.
Las declaraciones no terminaron allí. Aguirre también deslizó que las posibilidades de clasificación del conjunto argentino dependerían de decisiones arbitrales favorables, al insinuar que la FIFA o su presidente, Gianni Infantino, podrían beneficiar al equipo de Lionel Scaloni, una acusación que rápidamente generó reacciones entre los hinchas argentinos en las redes sociales.
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