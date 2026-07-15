Edu Aguirre desafió a la Selección Argentina: dijo que España tendría una final "más sencilla"

“Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha necesitado ir a la prórroga con Cabo Verde, casi con Egipto y Suiza. Con polémicas arbitrales”, sostuvo, haciendo referencia al camino recorrido por Argentina hasta las semifinales.

Lejos de quedarse allí, volvió a dejar en claro cuál es el rival que desea para la definición del próximo domingo, aunque sorprendió al pronosticar que la Albiceleste ni siquiera logrará superar el compromiso frente a Inglaterra. “Yo quiero que Argentina llegue a la final, simplemente porque quiero que España gane el Mundial y creo que es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra. Pero creo que Argentina mañana no gana. Casi que no le da contra Cabo Verde, Egipto, Suiza… Y ves a Inglaterra que está empezando a carburar”, manifestó.

Las declaraciones no terminaron allí. Aguirre también deslizó que las posibilidades de clasificación del conjunto argentino dependerían de decisiones arbitrales favorables, al insinuar que la FIFA o su presidente, Gianni Infantino, podrían beneficiar al equipo de Lionel Scaloni, una acusación que rápidamente generó reacciones entre los hinchas argentinos en las redes sociales.