Athletico Paranaense presentó a Arturo Vidal como nuevo refuerzo

"El complejo que tiene me deja feliz y me encanta estar acá. La historia es muy grande del club. No usaré el 23 porque ya lo tiene otro jugador y no quiero problemas, ja. La uso desde el Sub-15 de Chile cuando no tenía lugar pero luchándola fui el único que llegó a Europa", completó.

Vidal, bicampeón de América con su seleccionado, pasó por Colo Colo en su país, Inter de Italia; Bayern Múnich de Alemania, y Barcelona de España.

Vidal e a história do número 23!

Assista aos bastidores da chegada e à primeira entrevista na @redefuracao:



#Athletico — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 14, 2023