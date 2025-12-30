Aseguran que Boca le renovará el contrato a Ander Herrera

Finalmente, Riquelme le respondió que mejore sus ánimos y recién en diciembre hablarían. Este gesto que tuvo el mediocampista derivó en que estén decididos a proponerle un nuevo contrato por productividad. Y la condición, probablemente, sería que cumpla cierta cantidad de partidos y su sueldo se basará en estos objetivos que deberá cumplir.

El balance deportivo de Herrera durante 2025 estuvo marcado por su bajo nivel de participación a raíz de problemas físicos. El volante disputó 17 de los 44 partidos que jugó Boca en la temporada, en los que acumuló 640 minutos, con solo ocho titularidades y sin completar ningunode esos encuentros. En ese lapso, no consiguió marcar goles ni aportar asistencias, pero sí tuvo un papel importante en la racha positiva de victorias consecutivas que el equipo vivió bajo la conducción de Claudio Úbeda, aportando especialmente en el clásico ante River Plate.

La eliminación en semifinales ante Racing y la ausencia en cuartos frente a Argentinos Juniors, junto con sus extensos períodos fuera del campo, acentuaron la necesidad de revisar su situación contractual y redefinir su rol en el cuerpo técnico, que planificó para él una pretemporada diferenciada con trabajos físicos personalizados, enfocados en la prevención de lesiones musculares.