Aseguran que Boca le renovará el contrato a Ander Herrera
El volante español continuaría en el Xeneize, firmando contrato hasta diciembre del 2026.
La continuidad de Ander Herrera en Boca era uno de los temas que mantenía en vilo a la dirigencia xeneize. Tras semanas de incertidumbre en torno al futuro del futbolista español, el desenlace marca que, tras analizar junto a su familia la posibilidad de retirarse, finalmente decidió renovar su vínculo con el club e intentar una revancha durante la próxima temporada.
En las últimas horas, el periodista Claudio Civiello reveló en su canal de Twitch que Riquelme tiene decidido renovarle por una temporada más con un contrato por productividad. El presidente tomó esta firme postura tras una charla que tuvo con el propio Herrera, previo al final de la temporada.
En la conversación, el futbolista le comunicó al presidente de Boca que no merecía que hagan uso de la cláusula que automáticamente extendía su vínculo por un año más en el mes de octubre. Él entendía que no le había dado mucho al club por las reiteradas lesiones que sufrió en el 2025.
Herrera, de 36 años, vivió un periodo de introspección en España antes de comunicar su decisión definitiva. La entidad xeneize esperaba su respuesta antes del regreso a los entrenamientos, previsto para el 2 de enero en Boca Predio, y finalmente obtuvo la confirmación de que el mediocampista continuará en el plantel, según detalló ESPN. El acuerdo implicará un cambio sustancial en las condiciones contractuales: una parte relevante de la remuneración estará atada a objetivos deportivos, tanto personales como colectivos, un mecanismo aceptado por el propio futbolista, quien no planteó objeciones.
En el último tramo del año, Herrera publicó en redes sociales mensajes interpretados como despedida. Uno de los indicios fue una historia en Instagram donde mostró desde Zaragoza camisetas históricas de Boca Juniors, a la que acompañó con el mensaje: “Algunas reliquias”. Estas señales aumentaron la incertidumbre, pero, en las horas previas a su regreso a Argentina, el español despejó cualquier duda sobre su continuidad en el club.
Finalmente, Riquelme le respondió que mejore sus ánimos y recién en diciembre hablarían. Este gesto que tuvo el mediocampista derivó en que estén decididos a proponerle un nuevo contrato por productividad. Y la condición, probablemente, sería que cumpla cierta cantidad de partidos y su sueldo se basará en estos objetivos que deberá cumplir.
El balance deportivo de Herrera durante 2025 estuvo marcado por su bajo nivel de participación a raíz de problemas físicos. El volante disputó 17 de los 44 partidos que jugó Boca en la temporada, en los que acumuló 640 minutos, con solo ocho titularidades y sin completar ningunode esos encuentros. En ese lapso, no consiguió marcar goles ni aportar asistencias, pero sí tuvo un papel importante en la racha positiva de victorias consecutivas que el equipo vivió bajo la conducción de Claudio Úbeda, aportando especialmente en el clásico ante River Plate.
La eliminación en semifinales ante Racing y la ausencia en cuartos frente a Argentinos Juniors, junto con sus extensos períodos fuera del campo, acentuaron la necesidad de revisar su situación contractual y redefinir su rol en el cuerpo técnico, que planificó para él una pretemporada diferenciada con trabajos físicos personalizados, enfocados en la prevención de lesiones musculares.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario