Asesinaron a un futbolista de 20 años tras un ataque armado al micro de su equipo
El jugador Dominic Frimpong murió tras un ataque armado al micro del Berekum Chelsea FC en Ghana. El hecho conmociona al fútbol y genera alarma por la seguridad.
El fútbol ghanés amaneció este lunes con una noticia devastadora: Dominic Frimpong, futbolista de 20 años del Berekum Chelsea FC, fue asesinado durante un violento asalto a mano armada mientras viajaba junto a sus compañeros.
El ataque ocurrió en la carretera Bibiani-Goaso, en Ahyiresu, cuando el equipo regresaba de disputar un partido de la Premier de Ghana en Samartex. Según informó la Asociación de Fútbol de Ghana, un grupo de delincuentes interceptó el micro y abrió fuego contra los ocupantes.
De acuerdo al comunicado del club, “hombres enmascarados armados con pistolas y fusiles de asalto comenzaron a disparar contra nuestro autobús mientras el conductor intentaba dar marcha atrás”. En medio de la balacera, jugadores y miembros del cuerpo técnico escaparon y se refugiaron en la maleza. Sin embargo, Frimpong no logró descender a tiempo y recibió un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital Gubernamental de Bibiani, pero falleció poco después de su llegada.
El club también destacó la rápida intervención policial y la ayuda brindada por la comunidad local: “Los jugadores y el personal huyeron a los arbustos cercanos para ponerse a salvo. Agradecemos al equipo de patrulla policial su rápida respuesta, a los periodistas deportivos que difundieron rápidamente la información, a la ciudad de Ashiresu, que proporcionó refugio temporal a nuestros jugadores, y a los directivos de Bibiani Gold Stars, que nos han brindado un apoyo extraordinario”.
Frimpong había llegado al Berekum Chelsea en enero de 2026, a préstamo desde Aduana Stars FC. En lo que iba del año había disputado 13 partidos y convertido dos goles, consolidándose como una de las jóvenes promesas del plantel.
La Asociación de Fútbol de Ghana expresó su pesar a través de un comunicado oficial: “Dominic Frimpong falleció tras un asalto a mano armada contra el equipo cuando este regresaba de un partido de la Liga Premier de Ghana. El incidente ha conmocionado a todo el mundo del fútbol”. En ese sentido, agregaron: “Dominic era un joven talento prometedor cuya dedicación y pasión por el juego reflejaban el espíritu de nuestra liga”.
Las autoridades confirmaron que la investigación continúa en conjunto con la Policía de Ghana, mientras que desde la federación adelantaron que se revisarán los protocolos de seguridad para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse.
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