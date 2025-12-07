Así fue el impresionante recibimiento de la hinchada de Boca en el duelo ante Racing
Los simpatizantes xeneizes volvieron a protagonizar una apertura memorable para el conjunto que dirige Claudio Úbeda, en lo que será un duelo decisivo.
Boca y Racing se miden este domingo en la Bombonera en un apasionante duelo que definirá al primer finalista del Torneo Clausura. Como era de esperarse, la hinchada xeneize se lució con el recibimiento a sus jugadores y cuerpo técnico, así como también se expresó con silbidos para dar la "bienvenida" a la Academia.
En el video compartido por la señal ESPN se puede ver perfectamente el despliegue de los simpatizantes de Boca, que no escatimaron en serpentina y cánticos a todo dar para mostrar apoyo a su equipo y también intentar sembrar nerviosismo en el rival que, vale decir, eliminó a River y Tigre en el certamen doméstico.
Mirá el recibimiento de la hinchada de Boca:
Boca homenajeó a Marcos Rojo en su regreso a la Bombonera: los silbidos de la hinchada xeneize
Marcos Rojo -ahora más conocido como Marcos R. en Racing- volvió a la Bombonera para el duelo entre la Academia y Boca, que definirá al primer finalista del Torneo Clausura. Una vez que pisó el verde césped de la cancha, el Chelo Delgado se acercó al ex Boca para homenajearlo con una camiseta especial.
El momento tuvo su moño final con una foto que se sacó el futbolista junto al dirigente, entre risas y bromas.
No obstante, la hinchada de Boca no se mostró tan simpática como Delgado al momento de darle nuevamente la bienvenida a Rojo. Hubo silbidos y abucheos en ese momento, al igual que cuando el ahora jugador de la Academia saludó a sus excompañeros que se encontraban en el banco.
Cabe señalar que el paso de Marcos Rojo por Boca se extendió por cuatro años y medio, desde su llegada en 2021 hasta su salida en agosto de 2025. Fue un ciclo con altibajos, marcado por su liderazgo y por frecuentes lesiones.
