Así fue el impresionante recibimiento de la hinchada de Boca en el duelo ante Racing

No obstante, la hinchada de Boca no se mostró tan simpática como Delgado al momento de darle nuevamente la bienvenida a Rojo. Hubo silbidos y abucheos en ese momento, al igual que cuando el ahora jugador de la Academia saludó a sus excompañeros que se encontraban en el banco.

Embed ¡BOCA HOMENAJEÓ A MARCOS R.! El Chelo Delgado le entregó una camiseta especial a Rojo en la previa de Boca vs. Racing. pic.twitter.com/MaA2uMTHSt — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

Cabe señalar que el paso de Marcos Rojo por Boca se extendió por cuatro años y medio, desde su llegada en 2021 hasta su salida en agosto de 2025. Fue un ciclo con altibajos, marcado por su liderazgo y por frecuentes lesiones.