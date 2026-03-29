Así fue la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón: ganó una posición
El piloto argentino se destacó en la largada del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 al superar a Nico Hülkenberg y ganar una posición clave en la carrera inicial.
La Fórmula 1 puso en marcha el Gran Premio de Japón y Franco Colapinto volvió a destacarse en el momento de la partida. El piloto argentino tuvo un gran pique inicial que le permitió avanzar una posición en los primeros metros de competencia.
En la largada, Colapinto superó a Nico Hülkenberg y ratificó una de sus principales fortalezas dentro de la categoría: la capacidad de ganar lugares en el arranque de las carreras, un aspecto clave para construir un buen resultado final. El movimiento le permitió posicionarse mejor en el pelotón y mantenerse en la pelea dentro de una carrera exigente, en un circuito que suele presentar pocas oportunidades claras de sobrepaso.
En el video se puede observar el preciso momento en el que el piloto argentino logra superar a Hülkenberg y consolida un inicio positivo en el Gran Premio de Japón, reafirmando su buen rendimiento en las largadas que ilusiona mucho puertas adentro.
Así fue la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón: ganó una posición
El calendario de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: 6-8 de marzo - FINALIZADO - 14° puesto
- GP de China: 13-15 de marzo - FINALIZADO - 10° puesto
- GP de Japón: 27-29 de marzo
- GP de Baréin: 10-12 de abril - SUSPENDIDO -
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril - SUSPENDIDO -
- GP de Miami: 1-3 de mayo
- GP de Canadá: 22-24 de mayo
- GP de Mónaco: 5-7 de junio
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio
- GP de Austria: 26-28 de junio
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio
- GP de Bélgica: 17-19 de julio
- GP de Hungría: 24-26 de julio
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto
- GP de Italia: 4-6 de septiembre
- GP de España: 11-13 de septiembre
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre
- GP de Singapur: 9-11 de octubre
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre
- GP de México: 30 octubre - 1 noviembre
- GP de Brasil: 6-8 de noviembre
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
- GP de Catar: 27-29 de noviembre
- GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre
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