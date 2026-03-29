Así fue la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón: ganó una posición

En la largada, Colapinto superó a Nico Hülkenberg y ratificó una de sus principales fortalezas dentro de la categoría: la capacidad de ganar lugares en el arranque de las carreras, un aspecto clave para construir un buen resultado final. El movimiento le permitió posicionarse mejor en el pelotón y mantenerse en la pelea dentro de una carrera exigente, en un circuito que suele presentar pocas oportunidades claras de sobrepaso.