El alocado festejo de la Selección Argentina en el vestuario tras eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026
La clasificación a una nueva final desató una explosión de alegría en la Scaloneta, que compartieron un momento de pura euforia apenas terminó el encuentro.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta dentro del vestuario. Tras el agónico triunfo por 2-1 frente a Inglaterra, los futbolistas dejaron atrás la tensión del partido y celebraron con todo un nuevo paso rumbo al sueño de conquistar la cuarta Copa del Mundo.
Como ya es una tradición después de cada victoria importante, Nicolás Otamendi fue el encargado de mostrar la intimidad de los festejos a través de sus redes sociales. En los videos se pudo ver a los jugadores cantando, saltando, mojándose con botellas de agua y disfrutando de un momento que quedará para el recuerdo.
Uno de los cánticos que más llamó la atención fue "Argentina quiero verte bicampeón", entonado por todo el plantel mientras el vestuario se convertía en una verdadera fiesta. La euforia fue total y las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse entre los hinchas.
Los cantos que se volvieron virales
En medio de la celebración también apareció uno de los clásicos que suelen escucharse después de las victorias frente a rivales históricos. "Un minuto de silencio para Inglaterra que está muerto", cantaron los jugadores entre risas, aplausos y abrazos, desatando una catarata de comentarios en las redes sociales.
Otro de los momentos más comentados llegó cuando el plantel comenzó a entonar "La cuarta estrella", la canción que se transformó en uno de los himnos argentinos durante este Mundial. Mientras todos saltaban y cantaban, Otamendi enfocó a Alexis Mac Allister, que permanecía sentado, completamente exhausto después del enorme desgaste físico realizado durante la semifinal.
Lejos de quedarse afuera del festejo, el mediocampista celebró desde su lugar con la lengua afuera y una enorme sonrisa, protagonizando una imagen que rápidamente recorrió el mundo. Con la clasificación asegurada, la Selección ya dejó atrás la histórica noche frente a Inglaterra y ahora buscará cerrar el torneo con un nuevo título cuando enfrente a España en la gran final del Mundial 2026.
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