Así fue la reacción de Lionel Scaloni al VAR por el penal ante Colombia

En las imágenes, se ve al DT argentino lamentándose cuando ve que el referí se acercó al VAR para revisar la jugada de la supuesta infracción. Mientras tanto, habló con el cuarto árbitro para intentar entender qué era lo que estaba viendo en la pantalla. Una vez tomada la polémica determinación, Scaloni se rió con sorna sin poder creer lo sucedido.

Video: la reacción de Lionel Scaloni al VAR por el penal ante Colombia

El enojo de Scaloni por el penal contra Argentina

"Cuando un partido es tan igualado, a veces se define en este tipo de jugadas y eso fue lo que pasó. Ese penal decidió el partido. Él y los cinco del VAR vieron penal, el resto no. El fútbol es un deporte en que hay que mirar lo que te rodea, y lo que hizo Muñoz te dice todo, él no protesta en ningún momento. Ya está, no hay que darle mucha vuelta. Sí es cierto que condicionó el partido. A nivel psicológico a ellos les dio un empujón y a nosotros nos puso nerviosos", aseveró. "La primera imagen que va a ver el árbitro no tiene que ser esa que parece que lo toca. El árbitro tiene que ver la imagen entera y a partir de ahí decidir. Pero le ponen en la TV que aparentemente hay un toque. Lo condiciona después de no cobrarla durante el partido. Son cosas que yo no voy a cambiar, pero creo que es algo a mejorar. Parece que te llaman y lo tenés que cobrar", agregó.

Además, se refirió a un posible penal sobre Julián Álvarez en el primer tiempo."En cuanto a la jugada de Julián, tiene un pisotón enorme. Yo no veo foul de Julián, eso sí que no veo, pero el árbitro lo pitó y se terminó la jugada ahí. A veces toca del lado nuestro y esta vez nos tocó del otro lado. Hay que agachar la cabeza, seguir para adelante porque también, si decís una palabra de más, están atentos para sancionar, así que lo dejamos ahí", sentenció.