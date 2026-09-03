Diego Milito habló de todo: Gustavo Costas, la vuelta de Rodrigo de Paul a Racing y el "salto de calidad"
Diego Milito rompió el silencio para analizar el presente de Racing. Se refirió al ciclo de Costas, los refuerzos, las obras y la chance de sumar a De Paul.
El presidente de Racing de Avellaneda, Diego Milito, brindó una extensa y profunda conferencia de prensa donde no esquivó ningún tema. Con una fuerte autocrítica sobre las decisiones recientes, el ídolo analizó el momento futbolístico, respaldó a su entrenador, detalló los avances institucionales e ilusionó a los hinchas.
El respaldo al equipo y la autocrítica por Gustavo Costas
El mandatario fue tajante sobre el presente deportivo de la Academia. "Nosotros estamos transitando una situación, sobre todo de resultados, que no nos gusta, eso está claro", reconoció sin tapujos. En esa misma línea, remarcó que el equipo "no puede absolutamente estar en la posición en la tabla que se encuentra hoy". No obstante, eligió bancar el trabajo diario de la actual conducción: "Es una realidad que es un equipo nuevo, que está en plena formación, con un cuerpo técnico nuevo, del cual estamos realmente muy contentos porque lo vemos trabajar".
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A la hora de la autocrítica, asumió la responsabilidad total y apuntó a la prolongación del ciclo anterior. "Si me preguntás hoy con el diario del lunes, creo que fue un error, fue un error y lo asumo", confesó sobre la renovación del contrato de Gustavo Costas a fines del año pasado. "Estábamos convencidos de que Gustavo podía acompañarnos los tres años que teníamos por delante... pero perdimos de vista el desgaste que llevaba también un plantel después de dos años", explicó con gran sinceridad frente a los micrófonos.
Las nuevas obras y el verdadero "salto de calidad" en Racing
Ante los reiterados cuestionamientos por la presunta falta de refuerzos de jerarquía, el dirigente fue contundente y redefinió el concepto. "Nosotros no podemos, lamentablemente, traer jugadores de 20 millones de dólares. A mí también me encantaría, pero hay un presupuesto y siempre voy a cuidar todo el patrimonio del club y las finanzas", sentenció. Para él, "el salto de calidad es en lo institucional".
En ese sentido, detalló los importantes logros de su gestión: "La educación es básica, es fundamental. Lo primero que hicimos como comisión directiva fue comprar un nuevo establecimiento donde hoy nuestros chicos van a estudiar a un lugar apto, y para mí eso es salto de calidad, eso es crecimiento". Además, anticipó una obra histórica: "Vamos a inaugurar dentro de muy poquito un centro de alto rendimiento en Ezeiza que no sé si han tenido la posibilidad de ir a verlo, pero los invito a que lo hagan porque va a ser uno de los mejores de Sudamérica, sin lugar a dudas".
También valoró el rol de la Secretaría Técnica para afrontar el último mercado de pases, a pesar de las graves lesiones sufridas recientemente por juveniles y figuras de la talla de Valentín Carboni: "Son una herramienta fundamental dentro de la estructura profesional de una institución. No son infalibles, es ni más ni menos tener una secretaría técnica que reducir el margen de error".
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El sueño de Rodrigo De Paul y la postura ante la AFA
Consultado sobre un posible regreso de grandes figuras mundiales surgidas del predio Tita Mattiussi como Rodrigo De Paul, Juan Musso o Lautaro Martínez, Milito fue cauto pero dejó la puerta abierta. "Me encantaría, lógicamente. Ustedes saben muy bien la relación que tengo con Rodrigo, no solo con Rodrigo sino con Lautaro, con Charly Alcaraz, con Juancito Musso... Saben perfectamente que tienen las puertas abiertas de la institución para cuando ellos decidan", afirmó. Aclaró también que "es difícil también ponerle un poco la mochila y la presión, ellos están en plena carrera y ellos decidirán también cuándo sea el momento".
Por último, respecto a las polémicas arbitrales en el marco de la AFA, le bajó el tono al conflicto y evitó victimizarse: "Pasa todos los fines de semana, todo el mundo se queja y hay distintos fallos. Hay que mejorar y creer porque si no nos tendríamos que ir todos a casa". Y cerró con un sentido mensaje para los simpatizantes: "Al hincha no le puedo reclamar absolutamente nada, al contrario. Yo también me enojo cuando no ganamos, es una realidad. Soy el máximo responsable y mi prioridad es cuidar el patrimonio del club".
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