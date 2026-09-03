Diego Milito habló de todo: Gustavo Costas, la vuelta de Rodrigo de Paul a Racing y el "salto de calidad"

En ese sentido, detalló los importantes logros de su gestión: "La educación es básica, es fundamental. Lo primero que hicimos como comisión directiva fue comprar un nuevo establecimiento donde hoy nuestros chicos van a estudiar a un lugar apto, y para mí eso es salto de calidad, eso es crecimiento". Además, anticipó una obra histórica: "Vamos a inaugurar dentro de muy poquito un centro de alto rendimiento en Ezeiza que no sé si han tenido la posibilidad de ir a verlo, pero los invito a que lo hagan porque va a ser uno de los mejores de Sudamérica, sin lugar a dudas".

También valoró el rol de la Secretaría Técnica para afrontar el último mercado de pases, a pesar de las graves lesiones sufridas recientemente por juveniles y figuras de la talla de Valentín Carboni: "Son una herramienta fundamental dentro de la estructura profesional de una institución. No son infalibles, es ni más ni menos tener una secretaría técnica que reducir el margen de error".

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El sueño de Rodrigo De Paul y la postura ante la AFA

Consultado sobre un posible regreso de grandes figuras mundiales surgidas del predio Tita Mattiussi como Rodrigo De Paul, Juan Musso o Lautaro Martínez, Milito fue cauto pero dejó la puerta abierta. "Me encantaría, lógicamente. Ustedes saben muy bien la relación que tengo con Rodrigo, no solo con Rodrigo sino con Lautaro, con Charly Alcaraz, con Juancito Musso... Saben perfectamente que tienen las puertas abiertas de la institución para cuando ellos decidan", afirmó. Aclaró también que "es difícil también ponerle un poco la mochila y la presión, ellos están en plena carrera y ellos decidirán también cuándo sea el momento".

Por último, respecto a las polémicas arbitrales en el marco de la AFA, le bajó el tono al conflicto y evitó victimizarse: "Pasa todos los fines de semana, todo el mundo se queja y hay distintos fallos. Hay que mejorar y creer porque si no nos tendríamos que ir todos a casa". Y cerró con un sentido mensaje para los simpatizantes: "Al hincha no le puedo reclamar absolutamente nada, al contrario. Yo también me enojo cuando no ganamos, es una realidad. Soy el máximo responsable y mi prioridad es cuidar el patrimonio del club".