Así llegó la Selección Argentina al Hard Rock Stadium de Miami para medirse con Cabo Verde

Así forma la Selección Argentina ante Cabo Verde

LOS 11 DE SCALONI HOY



Dibu Martínez

Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina;

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada;

Lionel Messi y Lautaro Martínez pic.twitter.com/Z8WVS97hxe — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Cambio de look para Dibu Martínez de cara a los 16avos de final

En la antesala del encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia por una elección estética que despertó inmediatamente el entusiasmo de los hinchas.

El arquero decidió recuperar el mismo look que había exhibido durante la inolvidable campaña que terminó con la obtención del título en Qatar 2022. Como suele hacerlo antes de compromisos importantes, el marplatense pasó por la peluquería para renovar su imagen. Sin embargo, esta vez no eligió un diseño cualquiera.