Así llegó la Selección Argentina al Hard Rock Stadium de Miami para medirse con Cabo Verde
Con la ilusión argentina sobre los hombros, la Selección llegó sonriente y distendida al escenario donde disputará los 16avos de final del Mundial 2026.
Sonrientes y de buen semblante, la Selección Argentina arribó al Hard Rock Stadium de Miami, pasadas las 17 horas (Argentina) para el encuentro que mantendrá con Cabo Verde, en el marco de los 16avos. de final del Mundial 2026. Sin lugar a dudas, se espera un partido complejo, pero con la esperanza latente.
Se terminó la ansiedad. Este viernes, la Selección Argentina pone en marcha su camino en los duelos de eliminación directa del Mundial, una instancia donde ya no hay margen de error. El escenario para esta batalla será el imponente estadio de Miami, con el canadiense Drew Fischer como el encargado de impartir justicia.
Para los hinchas que lo sigan desde Argentina, el horario es perfecto: la pelota rodará justo en el cierre de la jornada laboral, la excusa ideal para cortar la semana, prender la pantalla y armar el aguante en casa.
Cómo llegan Argentina y Cabo Verde
El conjunto de Lionel Scaloni llega con puntaje ideal al primer cruce de eliminación directa, y con un Lionel Messi rompiendo récords y haciendo historia.
En frente, Cabo Verde llega como una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, donde ya enfrentó a dos campeones como España y Uruguay, y ninguno pudo ganarle. Incluso, se quedó con el segundo lugar del grupo, eliminando a la "Celeste".
Así forma la Selección Argentina ante Cabo Verde
Cambio de look para Dibu Martínez de cara a los 16avos de final
En la antesala del encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia por una elección estética que despertó inmediatamente el entusiasmo de los hinchas.
El arquero decidió recuperar el mismo look que había exhibido durante la inolvidable campaña que terminó con la obtención del título en Qatar 2022. Como suele hacerlo antes de compromisos importantes, el marplatense pasó por la peluquería para renovar su imagen. Sin embargo, esta vez no eligió un diseño cualquiera.
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