Así quedaron las tablas del Torneo Apertura 2026, la Anual y los Promedios: quiénes pasan a playoffs

La zona también tiene una lucha cerrada en los últimos puestos de clasificación: Lanús, Independiente, Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia ocupan, por ahora, los lugares que otorgan el pase a los playoffs, aunque con una diferencia mínima respecto a otros equipos como San Lorenzo, que se encuentra al acecho pero con desventaja en la diferencia de gol.

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Así está la Zona B del Torneo Apertura 2026

En la Zona B, Independiente Rivadavia de Mendoza continúa siendo la gran revelación. Con 30 puntos, lidera la tabla luego de empatar sin goles frente a Banfield y mantiene una ventaja importante sobre sus perseguidores. River se ubica como escolta con 26 unidades, mientras que Argentinos Juniors logró alcanzarlo tras su triunfo ante Atlético Tucumán.

Más atrás, Rosario Central, Belgrano, Huracán, Barracas Central y Gimnasia de La Plata completan, hasta el momento, el grupo de equipos que estarían accediendo a los cruces eliminatorios. La diferencia entre ellos es mínima, lo que anticipa un cierre apasionante en las próximas fechas.

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La Tabla Anual: cómo se define el campeón, las copas y el descenso

La pelea por evitar el descenso vuelve a instalarse como uno de los ejes centrales del fútbol argentino en este 2026. Con un formato que combina la tradicional tabla de promedios y la tabla anual, los equipos de la Primera División deberán sostener un rendimiento constante para no quedar atrapados en una zona que puede resultar letal.

A diferencia de otros torneos en los que el descenso podía parecer lejano para algunos clubes, la estructura actual obliga a todos a mirar de reojo su situación. Si bien la cantidad de equipos en la máxima categoría hace que la permanencia no sea tan compleja como en otras ligas, caer a la Primera Nacional representa un golpe muy duro. No solo desde lo deportivo, sino también desde lo económico, ya que se trata de una división con cerca de 40 equipos y pocas oportunidades de ascenso.

En la temporada pasada, los equipos que perdieron su lugar en la élite fueron Godoy Cruz y San Martín de San Juan, lo que dejó en claro que ningún club está a salvo.

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En cuanto al reglamento vigente, todo indica que habrá dos descensos al finalizar el año, siempre y cuando no haya modificaciones sobre la marcha, algo que ya ocurrió en temporadas anteriores. Uno de los equipos que bajará de categoría será el peor ubicado en la tabla de promedios, un sistema que contempla el rendimiento acumulado desde la Copa de la Liga 2024, la Liga Profesional 2024 y los torneos de 2025 y 2026, considerando únicamente la fase regular.

Por otro lado, el segundo descenso se definirá a través de la Tabla Anual del 2026, que contabiliza todos los puntos obtenidos a lo largo del año calendario. De esta manera, incluso un equipo que tenga un buen promedio histórico podría verse comprometido si atraviesa una mala campaña en la temporada actual.

Este doble criterio genera un escenario complejo, en el que los clubes deben prestar atención a dos frentes al mismo tiempo. No alcanza con sostener un buen promedio si los resultados recientes no acompañan, ni tampoco sirve enfocarse únicamente en el presente si el arrastre de campañas anteriores es negativo.

Así están los promedios de la Liga Profesional

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