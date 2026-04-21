Así quedaron las tablas del Torneo Apertura 2026, la Anual y los Promedios: quiénes pasan a playoffs
La fecha 15 dejó nuevos equipos en la fase final y movimientos clave en ambas zonas, con la pelea por el liderazgo y la clasificación al rojo vivo.
La disputa del Superclásico marcó el cierre de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 y dejó un panorama cada vez más claro de cara a los playoffs. Con varios equipos que ya aseguraron su lugar en los octavos de final, la recta final de la fase de grupos empieza a definir a los protagonistas de la etapa decisiva.
El formato del torneo, con 30 equipos divididos en dos zonas de 15, establece que los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los mata-mata, que comenzarán en octavos de final. Con varias fechas aún por disputarse y partidos pendientes, cada punto puede resultar decisivo en la definición de los clasificados.
La fecha suspendida que todavía debe jugarse también podría alterar el panorama, sumando un elemento extra de incertidumbre en un campeonato que ya de por sí ofrece emociones constantes.
Así está la Zona A del Torneo Apertura 2026
En la Zona A, Estudiantes de La Plata se adueñó de la cima tras conseguir una victoria clave en Córdoba frente a Instituto por 1 a 0. Ese resultado, combinado con el empate sin goles de Vélez ante San Lorenzo, le permitió al conjunto platense alcanzar los 27 puntos y superar por una unidad al Fortín, que quedó como escolta con 26. Ambos ya tienen asegurado su lugar en la siguiente instancia.
Detrás de ellos, Boca dio un golpe importante al imponerse por 1 a 0 sobre River en el Monumental, un triunfo que no solo tuvo valor simbólico sino también numérico. El equipo xeneize se posiciona con ventaja en la pelea por clasificar, con una diferencia de gol favorable respecto a Talleres de Córdoba, otro de los que se perfila para meterse entre los ocho mejores tras su victoria ante Deportivo Riestra.
La zona también tiene una lucha cerrada en los últimos puestos de clasificación: Lanús, Independiente, Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia ocupan, por ahora, los lugares que otorgan el pase a los playoffs, aunque con una diferencia mínima respecto a otros equipos como San Lorenzo, que se encuentra al acecho pero con desventaja en la diferencia de gol.
Así está la Zona B del Torneo Apertura 2026
En la Zona B, Independiente Rivadavia de Mendoza continúa siendo la gran revelación. Con 30 puntos, lidera la tabla luego de empatar sin goles frente a Banfield y mantiene una ventaja importante sobre sus perseguidores. River se ubica como escolta con 26 unidades, mientras que Argentinos Juniors logró alcanzarlo tras su triunfo ante Atlético Tucumán.
Más atrás, Rosario Central, Belgrano, Huracán, Barracas Central y Gimnasia de La Plata completan, hasta el momento, el grupo de equipos que estarían accediendo a los cruces eliminatorios. La diferencia entre ellos es mínima, lo que anticipa un cierre apasionante en las próximas fechas.
La Tabla Anual: cómo se define el campeón, las copas y el descenso
La pelea por evitar el descenso vuelve a instalarse como uno de los ejes centrales del fútbol argentino en este 2026. Con un formato que combina la tradicional tabla de promedios y la tabla anual, los equipos de la Primera División deberán sostener un rendimiento constante para no quedar atrapados en una zona que puede resultar letal.
A diferencia de otros torneos en los que el descenso podía parecer lejano para algunos clubes, la estructura actual obliga a todos a mirar de reojo su situación. Si bien la cantidad de equipos en la máxima categoría hace que la permanencia no sea tan compleja como en otras ligas, caer a la Primera Nacional representa un golpe muy duro. No solo desde lo deportivo, sino también desde lo económico, ya que se trata de una división con cerca de 40 equipos y pocas oportunidades de ascenso.
En la temporada pasada, los equipos que perdieron su lugar en la élite fueron Godoy Cruz y San Martín de San Juan, lo que dejó en claro que ningún club está a salvo.
En cuanto al reglamento vigente, todo indica que habrá dos descensos al finalizar el año, siempre y cuando no haya modificaciones sobre la marcha, algo que ya ocurrió en temporadas anteriores. Uno de los equipos que bajará de categoría será el peor ubicado en la tabla de promedios, un sistema que contempla el rendimiento acumulado desde la Copa de la Liga 2024, la Liga Profesional 2024 y los torneos de 2025 y 2026, considerando únicamente la fase regular.
Por otro lado, el segundo descenso se definirá a través de la Tabla Anual del 2026, que contabiliza todos los puntos obtenidos a lo largo del año calendario. De esta manera, incluso un equipo que tenga un buen promedio histórico podría verse comprometido si atraviesa una mala campaña en la temporada actual.
Este doble criterio genera un escenario complejo, en el que los clubes deben prestar atención a dos frentes al mismo tiempo. No alcanza con sostener un buen promedio si los resultados recientes no acompañan, ni tampoco sirve enfocarse únicamente en el presente si el arrastre de campañas anteriores es negativo.
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